پنج کشور هدف داعش در قاره سبز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، یک رسانه اروپایی در گزارشی به پنج کشور در قاره سبز که بیشتر در معرض خطر تروریسم داعش قرار دارند شامل فرانسه، بلژیک، آلمان، انگلیس و هلند پرداخته است.

این کارشناسان به بلژیک که اخیر شاهد تعقیب و گریز یکی از تروریستهایی که از سوریه بازگشته بود اشاره کرده و از حضور 250 بلژیکی در سوریه و خطری که هنگام بازگشت برای این کشور دارند خبر داده اند.

این رسانه همچنین به فرانسه و حوادث اخیر این کشور اشاره و بیان کرد: 700 فرانسوی در سوریه حضور دارند.

این رسانه انگلیسی به آلمان که 270 تبعه این کشور در سوریه هستند و عملیات پلیس علیه برخی از کسانی که در اقدامات تروریستی دخالت داشته اند، پرداخته است.

کارشناسان انگلیس را نیز یکی از کشورهایی که بیشتری خطر آن را تهدید می کند و به ویژه که 400 انگلیسی در سوریه حضور دارند دانسته اند و اعلام کردند: حداقل بیست باند تروریستی در اروپا فعال است که اکثریت آنها در هلند قرار دارد و 400 تبعه هلندی در سوریه هستند.