پرونده «مردم امروز» روی میز هیات نظارت بر مطبوعات

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع سانی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسین انتظامی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: انجام حوزه وظایف نظارتی هیئت نظارت بر مطبوعات معمولاً نیمی از زمان جلسات را به خود اختصاص می‌دهد. اداره کل مطبوعات داخلی، هفته پیش و حسب وظایف ذاتی خود به روزنامه «مردم امروز» بابت درج تصویر و تیتری که درباره نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» داشت، تذکر داد.

انتظامی ادامه داد: البته منطقاً دستور کار جلسه هیئت را دبیرخانه این هیئت اعلام می‌کند امّا بدیهی است مواضع و مطالب رسانه‌های کشور و از جمله روزنامه «مردم امروز» در خصوص ماجرای نشریه فرانسوی در اولین جلسه هیئت، مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش مهر روزنامه مردم امروز ساعتی پیش با حکم بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد.

نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات افزود: این هیئت در یک سال و نیم گذشته نسبت به مدّت مشابه در دوره های گذشته بیشترین جلسات را داشته است.

وی با اشاره به ترکیب هیئت نظارت بر مطبوعات گفت: مطابق ماده ۱۰ قانون مطبوعات ترکیب این هیئت فرادستگاهی است زیرا نمایندگان ۳ قوه یعنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک قاضی عالی‌رتبه به انتخاب ریاست قوه قضاییه و یکی از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس حضور دارند. به علاوه نمایندگانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی مدیریت حوزه علمیه، یک استاد دانشگاه و نماینده مطبوعات نیز در این هیئت حضور دارند.

وی افزود: یکی از کارویژه‌های این هیئت، نظارت بر مطبوعات، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری است که تشویق، مذاکره، تذکر، اخطار، معرفی به دادگاه، پیشنهاد تغییر مدیر مسئول، توقیف و لغو پروانه از ابزار نظارتی آنها است و حسب مورد، با توجه به مواد قانونی مربوط از این ابزار استفاده می‌کنند.

انتظامی در پایان گفت: هیئت نظارت بر مطبوعات از آزادی رسانه‌ها در چارچوب قانون استقبال می‌کند و خود را موظف به حفظ چارچوب های قانونی و بدون تبعیض می داند. رسانه‌ها نیز به «آزادی مسئولانه» باور دارند و باید به کمک همدیگر فضایی منزه و با نشاط ایجاد کنیم و آن را توسعه دهیم.