به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر یکشنبه در آیین افتتاح همزمان پروژه‌های گردشگری گیلان که به مناسبت روز جهانی و هفته گردشگری و به صورت ویدئوکنفرانسی با حضور رئیس‌جمهور و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، با قدردانی از حمایت‌های دولت از توسعه گردشگری اظهار کرد: سخنان رئیس‌جمهور در سازمان ملل هوشمندانه، منطقی و مستدل و برگرفته از فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی بود و موجب دلگرمی مردم شد.

وی با اشاره به تحولات صورت گرفته در حوزه گردشگری و حمل‌ونقل هوایی گیلان افزود: در شهریورماه امسال ۶۴۰ پرواز از فرودگاه رشت انجام شد که از زمان افتتاح این فرودگاه در سال ۱۳۴۷ تاکنون سابقه نداشته است.

استاندار گیلان با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد پروازهای شهریورماه فرودگاه رشت خارجی بوده است، گفت: این پروازها به مقاصدی همچون ترکیه، روسیه و عراق انجام شده و استمرار آنها می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری خارجی استان داشته باشد.

رشد ظرفیت اقامتی گیلان

حق‌شناس با اشاره به افزایش زیرساخت‌های اقامتی استان تصریح کرد: پیش از این دولت، گیلان دارای سه هتل پنج‌ستاره و ۱۷ هتل چهارستاره بود، اما اکنون ۱۲ هتل چهار و پنج‌ستاره در استان در حال ساخت است و برای احداث ۲۲ هتل چهار و پنج‌ستاره دیگر نیز موافقت اصولی صادر شده است.

وی ادامه داد: گیلان حدود ۷۰ هزار تخت اقامتی دارد و در هفته دولت امسال نیز طرح‌هایی با ظرفیت ۴۵۰ تخت به بهره‌برداری رسید.

استاندار گیلان با بیان اینکه در این دولت حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تخت به ظرفیت اقامتی استان افزوده شده است، گفت: حدود ۲۰ هزار تخت جدید نیز در بخش‌های مختلف گردشگری از هتل‌های چهار و پنج‌ستاره تا واحدهای بوم‌گردی در دست ساخت است.

پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات گردشگری

حق‌شناس با اشاره به حمایت‌های مالی از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری بیان کرد: تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در این حوزه پرداخت شده و درخواست دریافت ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات دیگر نیز ارائه شده است.

وی افزود: تحقق این تسهیلات می‌تواند زمینه‌ساز تحول و جهش جدی در صنعت گردشگری گیلان باشد.

استاندار گیلان با بیان اینکه در طول این دولت ۴۶۶ موافقت اصولی در حوزه گردشگری استان صادر شده است، اظهار کرد: این آمار نشان‌دهنده آن است که یکی از مزیت‌های اصلی گیلان یعنی گردشگری، در حال تجربه اتفاقات مثبت و امیدوارکننده‌ای است و با حمایت‌های وزارت میراث فرهنگی و مجموعه دولت می‌توان این روند را شتاب بخشید.

ورود بیش از ۶ هزار گردشگر خارجی به گیلان

حق‌شناس همچنین به رشد گردشگری خارجی در گیلان اشاره کرد و گفت: پس از جنگ، بیش از ۶ هزار گردشگر خارجی وارد استان شده‌اند که بخش قابل توجهی از این ورودها علاوه بر مسیر هوایی، از طریق مرزهای زمینی و دریایی انجام شده است.

وی با اشاره به جایگاه مرز آستارا در تجارت خارجی کشور اظهار کرد: آستارا در واردات رتبه سوم، در صادرات رتبه چهارم و در ترانزیت رتبه پنجم کشور را دارد و این ظرفیت می‌تواند در کنار توسعه گردشگری، به رونق تجارت و اقتصاد گیلان نیز کمک کند.

حضور بیش از ۴۰ فروند کشتی در بنادر گیلان

استاندار گیلان با اشاره به فعالیت بنادر استان گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰ فروند کشتی در بنادر گیلان حضور دارند و در بندر آستارا نیز یک کشتی حامل ۶ هزار تن ذرت پهلو گرفته است که نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های تجاری در بنادر استان است.

حق‌شناس افزود: بخش قابل توجهی از روغن مورد نیاز کشور از طریق بنادر وارد می‌شود و در شش ماه گذشته نیز حدود یک‌ونیم میلیون تن کالا از مسیر بنادر وارد کشور شده که سهم گیلان از این میزان حدود ۴۵۰ هزار تن بوده است.

صادرات بیش از ۳ هزار تن کیوی گیلان

وی با اشاره به آغاز زودهنگام صادرات کیوی در سال جاری بیان کرد: برخلاف سال‌های گذشته که صادرات کیوی گیلان و مازندران معمولاً از نیمه نخست مهرماه آغاز می‌شد، امسال صادرات از ابتدای مهرماه آغاز شده است.

استاندار گیلان ادامه داد: تاکنون بیش از سه هزار تن کیوی از مرزهای کشور به مقصد روسیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان صادر شده است.

حق‌شناس با بیان اینکه وضعیت مرزهای آبی، دریایی و هوایی گیلان نسبت به ماه‌ها و سال گذشته به شکل محسوسی بهبود یافته است، گفت: این شرایط فرصت مناسبی برای توسعه صادرات، ترانزیت، گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان فراهم کرده است.

بهره‌برداری از پروژه‌های گردشگری با سرمایه‌گذاری ۳.۵ همت

وی در ادامه با اشاره به پروژه‌های هفته گردشگری گیلان اظهار کرد: مجموع پروژه‌های گردشگری که در این هفته به بهره‌برداری می‌رسد، حدود سه‌ونیم همت سرمایه‌گذاری دارد و برای ۴۵۰ تخت اقامتی ظرفیت ایجاد می‌کند.

استاندار گیلان افزود: امروز نیز سه پروژه گردشگری با مجموع سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی مستقیم برای ۸۰۲ نفر، به صورت همزمان و با دستور رئیس‌جمهور افتتاح می‌شود.

حق‌شناس در پایان با قدردانی از حمایت‌های رئیس‌جمهور و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از روند توسعه گردشگری گیلان ابراز امیدواری کرد: با استمرار حمایت‌های دولت و حضور سرمایه‌گذاران، گیلان بتواند از ظرفیت‌های کم‌نظیر خود در حوزه گردشگری، تجارت، صادرات و ترانزیت بیش از گذشته استفاده کند.