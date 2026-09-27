پرچم ایران بر فراز دانشگاه شیراز به اهتزاز درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آیین اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران، همزمان با دانشگاه‌های سراسر کشور، امروز یکشنبه پنجم مهرماه در دانشگاه شیراز برگزار شد.

این مراسم با حضور اعضای هیئت‌رئیسه، جمعی از استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه شیراز در مقابل مسجد جامع دانشگاه برگزار شد و پرچم جمهوری اسلامی ایران طی آیینی رسمی به اهتزاز درآمد.

در بخش ویژه این مراسم، همزمان با ادای احترام حاضران، آیین پرچم‌سپاری با همراهی جمعی از دانشجویان برگزار شد و پرچم جمهوری اسلامی ایران بر فراز دانشگاه شیراز به اهتزاز درآمد.

این آیین با هدف تکریم پرچم جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر جایگاه آن به‌عنوان نماد هویت، استقلال و وحدت ملی برگزار شد.

آیین اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران همزمان با دانشگاه شیراز در دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد و آغاز سال تحصیلی جدید را با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و پاسداشت ارزش‌های ملی همراه کرد.