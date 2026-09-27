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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵

الیاس‌پور: چهار مزرعه پرورش ماهی کرمانشاه هوشمند شد

الیاس‌پور: چهار مزرعه پرورش ماهی کرمانشاه هوشمند شد

کرمانشاه - مدیرکل شیلات کرمانشاه از هوشمندسازی چهار مزرعه پرورش ماهی در مجتمع شهدای قصرشیرین با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

سیامک الیاس‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح هوشمندسازی در چهار مزرعه پرورش ماهی استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح در مزارع واقع در مجتمع شهدای قصرشیرین اجرا شده و گامی در مسیر استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت شیلات استان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به وسعت این مزارع افزود: چهار مزرعه پرورش ماهی هوشمندسازی‌شده در مجموع ۳۵ هکتار مساحت مفید دارند و ظرفیت تولید آنها به ۱۳۷ تن انواع ماهیان گرمابی می‌رسد.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه تصریح کرد: برای اجرای طرح هوشمندسازی این مزارع در مجموع ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است و فناوری‌های نوین در روند فعالیت آنها مورد استفاده قرار گرفته است.

الیاس‌پور با اشاره به آثار اجرای این طرح ادامه داد: هوشمندسازی مزارع پرورش ماهی زمینه افزایش میزان تولید در واحد سطح را فراهم کرده و در کنار آن به بهینه‌سازی مصرف منابع نیز کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: نتایج حاصل از اجرای طرح در این چهار مزرعه، ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت فناوری‌های نوین در بخش شیلات را نشان می‌دهد و بر همین اساس، هوشمندسازی سایر مزارع پرورش ماهی استان نیز در اولویت برنامه‌های اجرایی اداره کل شیلات قرار گرفته است.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه اظهار کرد: توسعه هوشمندسازی در مزارع پرورش ماهی با هدف استفاده بهینه‌تر از منابع و ارتقای بهره‌وری دنبال می‌شود و تلاش داریم از این ظرفیت برای تقویت توان تولیدی بخش شیلات استان استفاده کنیم.

الیاس‌پور در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند به ارتقای پتانسیل‌های تولیدی استان در سطح کشور کمک کند و توسعه فناوری در مزارع پرورش ماهی کرمانشاه در همین مسیر دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6960455

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