سیامک الیاس‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح هوشمندسازی در چهار مزرعه پرورش ماهی استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح در مزارع واقع در مجتمع شهدای قصرشیرین اجرا شده و گامی در مسیر استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت شیلات استان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به وسعت این مزارع افزود: چهار مزرعه پرورش ماهی هوشمندسازی‌شده در مجموع ۳۵ هکتار مساحت مفید دارند و ظرفیت تولید آنها به ۱۳۷ تن انواع ماهیان گرمابی می‌رسد.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه تصریح کرد: برای اجرای طرح هوشمندسازی این مزارع در مجموع ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است و فناوری‌های نوین در روند فعالیت آنها مورد استفاده قرار گرفته است.

الیاس‌پور با اشاره به آثار اجرای این طرح ادامه داد: هوشمندسازی مزارع پرورش ماهی زمینه افزایش میزان تولید در واحد سطح را فراهم کرده و در کنار آن به بهینه‌سازی مصرف منابع نیز کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: نتایج حاصل از اجرای طرح در این چهار مزرعه، ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت فناوری‌های نوین در بخش شیلات را نشان می‌دهد و بر همین اساس، هوشمندسازی سایر مزارع پرورش ماهی استان نیز در اولویت برنامه‌های اجرایی اداره کل شیلات قرار گرفته است.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه اظهار کرد: توسعه هوشمندسازی در مزارع پرورش ماهی با هدف استفاده بهینه‌تر از منابع و ارتقای بهره‌وری دنبال می‌شود و تلاش داریم از این ظرفیت برای تقویت توان تولیدی بخش شیلات استان استفاده کنیم.

الیاس‌پور در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند به ارتقای پتانسیل‌های تولیدی استان در سطح کشور کمک کند و توسعه فناوری در مزارع پرورش ماهی کرمانشاه در همین مسیر دنبال خواهد شد.