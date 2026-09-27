به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های جامع علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی)، پیش کارورزی پزشکی و پایان دوره داروسازی نوبت شهریورماه که ابتدا قرار بود ۱۳ شهریورماه برگزار شود، روز پنجشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

کلید اولیه آزمون های جامع علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی)، پیش کارورزی پزشکی و پایان دوره داروسازی به همراه دفترچه سوالات در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس قرار گرفته است.

داوطلبان می توانند در صورت اعتراض به سوالات، فرم اعتراض را به صورت اینترنتی تکمیل کنند و اعتراض خود را ثبت کنند.

در مجموع حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ دانشجو در آزمون های جامع علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی)، پیش کارورزی پزشکی و پایان دوره داروسازی شرکت کرده اند.

آزمون های جامع علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی) پس از پایان دوره علوم پایه برگزار می شود و دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی پس از موفقیت در آزمون وارد مرحله بعدی آموزش خود می شوند. در این آزمون تعداد ۹ هزار و ۱۰۴ دانشجوی پزشکی و ۲ هزار و ۶۳۰ دانشجوی دندانپزشکی شرکت کردند.

در آزمون پیش کارورزی پزشکی نوبت شهریورماه ۱۴۰۵ تعداد ۴ هزار و ۶۲۲ دانشجوی پزشکی و در آزمون پایان دوره داروسازی تعداد یک هزار و ۱۶۴ دانشجوی سال آخر داروسازی شرکت کردند.