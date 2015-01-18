مهاجرت ایران به نسل جدید آدرسهای اینترنتی/ گمرک موظف به ترخیص تجهیزات

بهنام ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دستورالعمل جدید شورایعالی فناوری اطلاعات برای مهاجرت به نسل جدید آدرسهای عددی اینترنتی – آی پی ورژن 6 – اظهار داشت: این مصوبه تا دو هفته آینده به تمامی دستگاههای حاکمیتی و اپراتورهای ارتباطی در کشور ابلاغ می شود.

وی با اشاره به الزامات این دستورالعمل افزود: طبق این مصوبه، هرگونه خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری از سوی دستگاههای دولتی و اپراتورهای تلفن همراه و اینترنت باید نسخه 6 آدرس های عددی اینترنتی را پشتیبانی کند که اصطلاحا به آن "دوپشته" می گویند به این معنی که این تجهیزات علاوه بر پشتیبانی از آی پی آدرسهای نسخه 4 ، از آی پی آدرسهای نسخه 6 نیز پشتیبانی می کنند.

الزامات گمرک و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات با تاکید براینکه ارتقای سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری دستگاههای اجرایی نیز در این آیین نامه دیده شده است گفت: طبق این دستورالعمل گمرک ایران نیز موظف به ترخیص تجهیزاتی شده است که این فناوری - IPv6 – را پشتیبانی می کند. به این معنی که در زمان ورود تجهیزات فناوری گمرک باید لیست کالاهایی را به سازمان تنظیم مقررات برای گواهی تایید نمونه ارائه کند که قابلیت این فناوری را داشته باشند.

ولی زاده با بیان اینکه حتی تجهیزاتی که پیش از این گواهی تایید نمونه برای ورود به کشور را اخذ کرده اند نیز مشمول این قانون می شوند افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در این مصوبه موظف به صدور گواهی تایید نمونه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری طبق IPv6 شده است. همچنین این سازمان موظف شده است که در پرتال اطلاع رسانی خود لیست تجهیزات تست شده ای که از این فناوری پشتیبانی می کنند را منتشر کند.

گذر به آی پی ورژن 6 از 3 ماه دیگر

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: دستورالعمل جدید شورایعالی فناوری اطلاعات که هفته گذشته به تصویب معاون اول رئیس جمهور رسیده است سازمان فناوری اطلاعات ایران را نیز موظف کرده که ظرف مدت 3 ماه برنامه اجرایی گذر به آی پی نسخه 6 را اعلام کند.

وی گفت: هم اکنون بررسی ها در مورد این طرح ملی، انجام و مکانیزم های اجرایی آن نیز برآورد شده است که پیش بینی می شود زودتر از موعد مقرر این برنامه زمان بندی به شورایعالی فناوری اطلاعات ارائه شود.

ولی زاده با تاکید براینکه مهاجرت کامل به نسل جدید آدرسهای عددی اینترنتی به طور قطع بیش از 2 سال زمان خواهد برد، افزود: این پروژه یکجا انجام نشده و رفته رفته انجام می شود تا اختلالات کمتری را در شبکه شاهد باشیم.

مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات با بیان اینکه مهاجرت آی پی ورژن 6 هم اکنون در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی آغاز شده است افزود: شبکه آی پی، دیتاسنترها، سرویس ها و نرم افزارهای موجود باید به سمت این فناوری مهاجرت کنند.

وی گفت: البته بسیاری از دستگاهها و اپراتورها در خرید تجهیزات خود طی سالهای اخیر پشتیبانی از آی پی ورژن 6 را مدنظر قرار داده اند و الزامی به ارتقای سیستم هایشان نخواهد بود.

ولی زاده اظهار امیدواری کرد با این دستورالعمل شرکتهای نرم افزاری که نرم افزار تحت وب در داخل کشور طراحی می کنند نیز این ضوابط را بر روی نرم افزارهایشان اعمال کنند.

سیستم جدید آدرس دهی اینترنتی چیست

به گزارش مهر، توزیع نسخه 4 آدرسهای عددی اینترنتی در کل دنیا به اتمام رسیده و به همین دلیل کشورها مقدمات کار برای مهاجرت به نسخه 6 این پروتکل را آغاز کرده اند.

IPV6 سیستم جدید آدرس دهی براساس پروتکل اینترنتی است که می تواند تعداد آدرسهای اینترنتی را نسبت به IPV4 تا چندین برابر افزایش دهد. به این معنی که نسخه 4 آدرسهای عددی اینترنتی تنها می تواند 3/4 میلیارد آدرس اینترنتی ایجاد کند اما نسخه 6 این پروتکل می تواند از دو هزار و 128 میلیارد آدرس اینترنتی پشتیبانی کند و بر این اساس IP های بیشتری ایجاد شود.

پایه IPV6 از سال 1994 در دنیا گذاشته شد و در خاورمیانه نیز شرکتهای اینترنتی و مخابراتی از سالهای قبل تلاشهایی را برای بروزرسانی سیستم های آدرس گذاری اینترنتی انجام داده و موفقیت هایی را هم کسب کرده اند که از جمله آنها می توان به شرکت اماراتی اتصالات اشاره کرد که از سال 2001 تاکنون از سیستم IPV6 استفاده می کند و به همین خاطر نسبت به رقبای خود موفق تر بوده است.

زمانی که تعداد کاربران ارتباطی افزایش می یابد و درخواست مشترکان برای استفاده از خدماتی مثل وای فای، وایمکس، RFID و بلوتوث بالا می رود کنار گذاشتن سیستم IPV4 و استفاده از IPV6 بهترین راه ممکن خواهد بود و می تواند همه مشکلات موجود را از میان بردارد.

این سیستم به جز افزودن آدرسهای جدید می تواند امکانات دیگری را در اختیار افراد قرار دهد. به این معنی که نسخه 6 آدرسهای عددی اینترنتی در کنار افزایش انعطاف پذیری سیستم مرکزی باعث خواهد شد تا کیفیت تمام خدمات عرضه شده افزایش یافته و در نتیجه میزان رضایتمندی مشتریان به طور قابل توجهی بیشتر شود.

کارشناسان معتقدند که IPV6 بهترین سیستم برای عرضه خدمات بیشتر صوتی و تصویری در اینترنت محسوب شده و باعث می شود مشکلات موجود در این زمینه مرتفع شود.

از دیگر مزایای این سیستم می توان به توانمندیهای آن برای دستگاههای قابل حمل اشاره کرد به نحوی که IPV6 به تمامی مشترکان موبایل امکان می دهد تا آسان تر از گذشته به شبکه های موجود دسترسی داشته باشند و بدون تماس مجدد با شبکه مرکزی و تغییر IP خود، مزایای اینترنت پرسرعت را به کار برند.