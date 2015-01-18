به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عوض زاده صبح یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان مانه و سملقان گفت: توسعه گردشگری نیازمند عزم ملی و اصلاح نگاه مسئولان به ابعاد اجتماعی و اقتصادی این موضوع است.

وی با اشاره به این که گردشگری ضامن توسعه اقتصاد پایدار در خراسان شمالی است، اضافه کرد: با توجه به موقعیت شهرستان مانه و سملقان و وجود مراکز گردشگری، تاریخی و تفریحی فراوان در این شهرستان، می توان با اشتغال زایی و سرمایه گذاری در بخش های گردشگری و صنایع دستی بخش زیادی از مشکل بیکاری این شهرستان را مرتفع کرد.

نماینده عالی دولت تدبیر و امید در شهرستان مانه و سملقان این شهرستان را بهشت گمشده خراسان شمالی توصیف کرد و گفت: با توجه به آثار باستانی، مراکز گردشگری، مناطق تفریحی و سیاحتی و صنایع دستی موجود در مانه و سملقان، اگر به این شهرستان توجه ویژه ای شود بسیاری از مشکلات موجود در آن حل خواهد شد.

عوض زاده در ادامه افزود: در حوزه کاری شهرستان مدیران اجرایی دستگاه های مختلف می بایست خواسته های مردم را به صورت علمی و عقلانی پاسخ داده و ضمن اجتناب از تصمیم گیری های سطحی، با مردم برخورد صادقانه داشته و به ارباب رجوع پاسخ درست بدهند.

به گفته وی مسئولان و مدیران شهرستان می بایست در مواقعی که قادر به رفع مشکلات نیستند از مردم صادقانه عذرخواهی کنند چرا که عذرخواهی با شجاعت از مردم از خصوصیات یک مدیر خوب است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی نیز در این نشست با تأکید بر توجه بیشتر به گردشگری، اظهار داشت: وجود هزار و ۲۰۰ اثر تاریخی و باستانی در خراسان شمالی یکی از توانمندی های استان است که متأسفانه تاکنون توجه چندانی به آن نشده است.

آدینه محمد سویدانلویی اضافه کرد: صنعت گردشگری گسترده ترین و پردرآمد ترین صنعت خدماتی در بخش اشتغال محسوب می شود اما با این وجود در خراسان شمالی چندان به توسعه زیرساخت های گردشگری و صنایع دستی توجه نشده است.

وی گردشگری را یکی از بهترین شیوه های آشنایی با فرهنگ های اجتماعی و اقتصادی و تمدن های مختلف دانست و افزود: ارزش و اهمیت گردشگری تنها به بعد اقتصادی آن خلاصه نمی شود بلکه این موضوع به روابط انسانی، تبادل فرهنگ ها و تحکیم مبانی صلح و همبستگی کمک فراوانی می کند.