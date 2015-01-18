به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رضاداد دبیر جشنواره فیلم فجر طی دیداری که با اعضای هیات انتخاب بخش مستند جشنواره داشت به محدودیت انتخاب آثار در این بخش اشاره کرد و گفت: براساس محدودیت هایی که در بخش سینمای مستند و فیلم اولی ها داشتیم سعی کردیم طبق مقررات جشنواره تعداد فیلم های برگزیده از ۱۱ عنوان تجاوز نکند و اولویت هیات انتخاب در شرایط برابر، ایجاد فرصت بیشتر برای مستندهای دیده نشده بود.

وی ادامه داد: مجموع قابل قبولی فیلم وارد بخش مسابقه مستند شده است که از نظر مضمون از تنوع خوبی برخوردار هستند. این آثار از میان 80 فیلمی که مورد بازبینی قرار گرفتند برای حضور در این بخش انتخاب شدند.

دبیر جشنواره فیلم فجر با اشاره به درخواست مستندسازان مبنی بر اینکه در برج میلاد آثارشان به نمایش درآید، بیان کرد: این امر به عنوان تجربه ای برای جشنواره فیلم فجر محسوب می شود به همین دلیل باید منتظر استقبال اهالی رسانه ها و منتقدان و سینماگران بود.

رضاداد با اشاره به اینکه بخش مستند ظرفیت زیادی دارد، تاکید کرد: ما امیدواریم تعامل جشنواره فجر و جشنواره سینما حقیقت به هم افزایی و توجه بیشتر به مستند در سینمای ایران منجر شود. برای تولیدات سینمای ایران باید بیش از پیش تلاش کرد و رویکرد تنوع موضوع و ساختار، پیش روی فیلمسازان و مستندسازان قرار گیرد تا روز به روز شاهد آثار با کیفیت تری باشیم.

وی اضافه کرد: در آثار مستند امسال هم تنوع ساختار و هم تنوع موضوع وجود دارد و به همین جهت این ترکیب هیات داوری می تواند برای شرکت کنندگان در رقابت اطمینان بخش باشد.

ایوبی: فرهنگ تماشای فیلم مستند در کشور جا نیافتاده است

در ادامه این جلسه حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، حضور فیلم های مستند را اعتبار جشنواره عنوان کرد و گفت: تاکنون فرهنگ تماشای فیلم مستند در کشور آنگونه که باید جا نیفتاده است و مستندسازان باید برای بالا بردن ظرفیت های این بخش نهایت تلاش خود را کنند.

وی در ادامه افزود: افرادی که از میدان مسابقه جا می مانند هیچ گاه نمی پذیرند که ممکن است اثرشان از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده باشد و تنها دلیل انتخاب نشدن فیلمشان را اشتباه داوری می دانند.

رئیس سازمان سینمایی در پایان با اشاره به اینکه بخش مستند به رشد قابل قبولی رسیده است، گفت: در بخش مستند قشر فرهیخته زیادی وجود دارد بنابراین جشنواره فیلم فجر می تواند اعتبار قابل قبولی از حضور بخش مستند بگیرد.