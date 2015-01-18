مستندها هم به «یک فیلم، یک سلام» بپیوندند/ مثلثی که یک ضلع کم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کسانی که به طور حرفه ای سینمای ایران و جشنواره فیلم فجر را دنبال می کنند می دانند مستندهای این رویداد سینمایی از کیفیت بالایی برخوردار هستند ولی غالبا به طور شایسته و بایسته امکان ارائه پیدا نمی کنند که مسئولان جشنواره هم عمدتا اشاره می کنند که سینمای مستند جشنواره تخصصی «سینما حقیقت» را دارد در نتیجه در همان رویداد امکان عرضه بهینه در اختیار آن است.

امسال و در سی و سومین دوره برپایی جشنواره فیلم فجر مستندسازان در نامه ای به علیرضا رضاداد دبیر جشنواره خواستار این موضوع شدند که فیلم هایشان در سالن های اصلی برج میلاد به عنوان کاخ جشنواره نیز به نمایش درآید که در نهایت این خواسته با موافقت روبه رو شد و قرارست هر روز در زمان برپایی جشنواره از ساعت 13 تا 14:30 یازده فیلم منتخب جشنواره در سالن اصلی برج میلاد به نمایش گذاشته شود.

و اما از سوی دیگر امسال طرح «یک فیلم، یک سلام» ویژه فیلم های بخش «نگاه نو» و «سودای سیمرغ» قبل از آغاز رسمی جشنواره در پردیس ملت برگزار شد که در این برنامه عوامل هر فیلم در مدت زمان 40 دقیقه به معرفی مختصر اثرشان، رونمایی از پوستر و دیگر اقلام تبلیغاتی، ارائه شعار فیلم می پردازند و همچنین اهالی رسانه این فرصت را دارند که گپ و گفت هایی با آنها داشته باشند. البته در این طرح به بخش تازه تاسیس «هنر و تجربه» نیز فرصت عرض اندام داده شده است.

این طرح ابتکاری که در اجرای چند روزه اش مورد استقبال سینماگران قرار گرفته و غالبا عوامل اصلی فیلم ها در این نشست ها حضور می یابند، می توانست برای مستندهای فجر هم اجرایی شود.

از آنجا که جشنواره فیلم فجر با جدا شدن بخش بین الملل آن در حال حاضر سه بخش اصلی مستند، نگاه نو و سودای سیمرغ دارد لازم است فرصت های برابری برای هر سه بخش آن درنظر گرفته شود. البته با توجه به نوپا بودن طرح «یک فیلم، یک سلام» هنوز این فرصت و امکان فراهم است که در سال های آتی کامل تر اجرا شود.

همانطور که حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی و علیرضا رضاداد دبیر دو دوره اخیر جشنواره فیلم فجر در صحبت های اخیرشان بر اهمیت و جایگاه سینمای مستند تاکید کردند، می توان امیدوار بود در دوره های آینده جشنواره فیلم فجر مستندها هم به طرح «یک فیلم، یک سلام» بپیوندند یا در همین فرصت باقیمانده تا شروع جشنواره فجر تمهیدی در این زمینه اندیشیده شود.