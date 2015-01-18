ازدواج آسان آرامش بیشتری برای زوجین به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر مينا پورفرخ افزود: اگر از نظر مادي بخواهيم در نظر بگيريم، تعهداتي را كه افراد ممكن است بعد از ازدواج هنوز هم پيامد آن را داشته باشند مثل قسط و...، نخواهند داشت و در اين صورت مي توانند اين انرژي را صرف شناخت از هم و لذت بردن از زندگي مشترك كنند.

وي در پاسخ به اين سئوال که چه افرادي قادرند با شرايط ازدواج آسان كنار بيايند و چه ديدگاهي نسبت به اين قضيه داشته باشند، گفت: از نظر روان شناختي افرادي كه هوش هيجاني بالايي دارند توانايي حل مسئله در شرايط بحراني را دارند و نسبت به مشكلات و استرس ها تحمل بيشتر و انعطاف پذيري بيشتري نشان مي دهند. روابط بين فردي قوي دارند اما در عين حال مستقل و خوش بين هستند و عزت نفس بالايي دارند.

اين روان شناس تاكيد كرد: عزت نفس يكي از نيازهاي اصلي انسان است كه براي سازگار شدن ضروري است كسي كه عزت نفس دارد در برابر موقعيت ها و چالشهاي زندگي انعطاف نشان مي دهد و در شرايط استرس و فشارهاي رواني از خودش مقاومت و پايداري نشان مي دهد و در رساندن آن به موفقيت نقش مهمي ايفا مي كند. هر چه اين نياز كمتر و مرتفع شده باشد امكان فاصله گرفتن از هر موقعيت و رشد و تعالي كاهش پيدا مي كند.

پورفرخ با بيان اينكه عزت نفس از دو بخش به هم مرتبط تشكيل مي شود، ادامه داد: اولين بخش، داشتن حس اطمينان در برخورد با چالش هاي زندگي است. يعني باور توانمندي. بخش دوم هم احساس صلاحيت براي خوشبختي و خوشبخت شدن است. يعني احترام به خود يا حرمت نفس. اين حس رضايتمندي در خويشتن پذيري، از ارزيابي فرد در مورد قدر و منزلت، جذابيت، شايستگي، كفايت و توانمندي از خواسته هاي خود فرد حاصل مي شود. از همين روست که از ديدگاه روان شناسي اجتماعي، عزت نفس براي كاركرد موثر ضروري تلقي مي شود.

اين روانشناس در پايان افزود: بسياري از شرايط ازدواج را كه افراد درخواست مي كنند، حس و نيازهاي خودشان نيست و خودآگاهي هيجاني كمي دارند. خودآگاهي هيجاني يعني اين كه مي دانند از اين دنيا چه مي خواهند و به زبان ساده تر به حس هايشان توجه بيشتري دارند.