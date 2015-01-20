میزبانی جام تختی پاسخی به علاقه مردم کرمانشاه بود

ابراهیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: فدراسیون کشتی در شرایطی با میزبانی استان کرمانشاه موافقت کرد که با بی توجهی و عدم همکاری و حمایت کافی از سوی استاندار مواجه بود، اما عشق و علاقه مردم این خطه قهرمان پرور و احترامی که جامعه کشتی به ویژه فدراسیون برای مردم کرمانشاه قائل بود، باعث سپردن میزبانی به این استان شد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا استاندار کرمانشاه همکاری لازم را با فدراسیون در میزبانی جام تختی نداشت، ادامه داد: دلیل این مساله را نمی دانم ولی آنطور که اطلاع دارم، استاندار کرمانشاه، بومی این استان نیست ، چراکه تمامی مدیران و مسئولان کرمانشاهی از صمیم قلب و با عشق و علاقه، آماده میزبانی جام تختی بودند.

دارنده چهار مدال طلای قهرمانی کشتی جهان افزود: به رغم بی توجهی و عدم همکاری استاندار کرمانشاه، فدراسیون کشتی باز هم با تمام کم و کاستی ها ساخت تا شرمنده مردم کرمانشاه نشود و در نهایت میزبانی را به احترام آنان به این پهلوانان ایران زمین سپرد.