ایجاد شیوه جدید تامین مالی در بورس/ عرضه سلف موازی در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فطانت در بازدید از بورس کالای ایران که با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بورس کالای ایران برگزار شد، وظیفه ذاتی بورس کالا را ضمانت شفافیت در اقتصاد ملی دانست و گفت: تلاش هرچه بیشتر ما باید نگاه توسعه ای به بورس کالا برای گسترش شفافیت در اقتصاد ملی باشد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه ابزار تامین مالی سلف موازی استاندارد در بورس کالای ایران باید توسعه یابد اظهارداشت: این ابزار تامین مالی دارای پتانسیل بالایی است و راه اندازی این شیوه تامین مالی بر پایه کالاهای مختلف برای رونق تولید و اقتصاد ملی بسیار راهگشاست. وی ضمن حمایت از برنامه های بورس کالا برای بین المللی شدن خواستار حمایت دولت از این نهاد ملی شد.

همچنین حسین پناهیان؛ مدیرعامل بورس کالای ایران نیز در این جلسه به نقش و جایگاه این بورس در تحقق اهداف اقتصادی دولت پرداخت و گفت: بورس کالای ایران رابطه تنگاتنگی با وزارتخانه های صنعت و معدن و تجارت، نفت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی جهت توسعه و رشد اقتصادی ملی دارد.

پناهیان ادامه داد: وزارت اقتصاد و دارایی می تواند از بستر بورس کالای ایران زمینه های تعمیق بازارهای مالی سرمایه محور، کاهش فرار مالیاتی، تسریع در خصوصی سازی، تعیین نرخ های بهینه گمرکی با استفاده از اطلاعات بازار و هدایت منابع بانکی به سمت تولید را فراهم کند؛ کما اینکه تاکنون نیز بورس کالا توانسته در این راستا گام های قابل قبولی بردارد.

وی افزود: ارتقای رقابت پذیری کالاها، ارتقا سهم بخش خصوصی در اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار، افزایش صادرات، مرجعیت قیمتی در برخی کالاهای صادراتی از دیگر دستاوردهای بورس کالای ایران است که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تحقق آنها گام برداشته ایم. وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان اقتصاد کشور از طریق بورس کالا می توانند بازار را روزانه پایش و در نتیجه سیاست گذاری های به هنگام داشته باشد.

مدیرعامل بورس کالای ایران همچنین بازاریابی، افزایش صادرات، کشف قیمت و شفاف سازی معاملات داخلی و صادراتی فرآورده های نفتی و پتروشیمی را از دیگر کارکردهای بورس کالای ایران برشمرد و تصریح کرد: وزارت نفت می تواند از طریق بسترهای بورس کالای ایران، جایگاه ایران در بازارهای بین المللی محصولات پتروشیمی را ارتقا دهد.

پناهیان با اشاره به همکاری های نزدیک با وزارت جهاد کشاورزی در جهت ساماندهی، رشد و توسعه بخش کشاورزی کشور اظهارداشت: بورس کالای ایران بدین منظور گام های عملیاتی ای جهت اصلاح نظام بازار و قیمت گذاری محصولات کشاورزی و همچنین کاهش هزینه های مبادله و ریسک سرمایه گذاری برداشته است؛ مهم ترین این موارد بسترسازی های لازم جهت اجرایی شده ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی است که می تواند تحول در بخش کشاورزی کشور باشد.

وی ادامه داد: بورس کالا زیرساخت های انبارداری بخش کشاورزی را فراهم کرده و برای عملیاتی شدن این ماده قانونی، منتظر بودجه مورد نیاز دولت است. مدیرعامل بورس کالای ایران در بخش دیگری از سخنانش به برنامه های منسجم و هدفمند این بورس در جهت توسعه بازارهای بین المللی پرداخت و بیان کرد: عضویت در اتحادیه الکترونیکی بین بورسی (IEU) از مهم ترین اقداماتی بوده که این بورس برای توسعه بازارهای بین المللی جهت صادرات و واردات کالاها داشته است. عضویت در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC IRAN)، عضویت در انجمن بازارهای آتی (AFM)، عضویت در فدراسیون بورس‌های اوراق ‌بهادار آسیایی اروپایی (FEAS) از دیگر اقدامات بین المللی بورس کالای ایران بوده است.

مدیرعامل بورس کالا دیگر برنامه های این بورس را در سطح بین المللی، مرجع قیمتی شدن ایران در کالاهای قابل رقابت معرفی کرد و توضیح داد: هم اکنون این مهم در محصولاتی چون قیر و سنگ آهن که از طریق تالار صادراتی بورس کالا صورت گرفته، تحقق یافته و قیمت قیر بورس کالا در نشریه های گزارش های قیر آرگس (Argus Asphalt Report)، آیسیس (ICIS ) و گزارش های فولاد آرگس (Steel Feedstock of Argus) منتشر می شود. قیمت محصولات سنگ آهن و فولاد بورس کالا نیز در نشریه های متال بولتن (MetalBulletin) و استیل فرست (SteelFirst) انعکاس می یابد.

پناهیان در ادامه بر نقش بورس کالای ایران در تامین مالی برای صنایع کشور تاکید کرد و گفت: این بورس در سال جاری معاملات اوراق سلف موازی استاندارد را راه اندازی کرد تا بیش از پیش بتواند در راستای تامین مالی صنعتگران کشور گام بر دارد. روند تامین مالی از طریق بورس کالای ایران از زمان تاسیس تاکنون رو به رشد بوده، به صورتی که در فاصله سال های 90 و 91 حدود 89 درصد رشد داشته و در سال 92 به 202 هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی با اشاره به اینکه امکان انجام معاملات 167 کالای استراتژیک در قالب انواع قراردادهای نقدی، سلف، نسیه، آتی و سلف موازی استاندارد در یک محیط شفاف و تحت نظارت وجود دارد افزود: سهم معاملات بورس کالای ایران در اقتصاد ملی قابل تامل است که امیدواریم با توسعه بازارها و تنوع ابزارهای مالی نوین این سهم بیش از پیش افزایش یابد؛ ارزش معاملات بورس کالای ایران در سال 90 معادل 302 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در سال 92 به 637 هزار میلیارد ریال رسیده است. طی 10 ماهه اول سال 93 نیز ارزش معاملات بورس کالای ایران معادل 466 هزار میلیارد ریال بوده است.

در ادامه این نشست، محمدرضا عربی عضو هیات مدیره بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سلف موازی استاندارد مدل بازارگردانی مناسبی است گفت: این ابزار مالی موجب ورود خریداران خرد به این بازار شده و در آینده وابستگی به سیستم بانکی را کاهش می دهد.

عضئ هیات مدیره بورس و اوراق بهادار درباره دیگر اقدامات صورت گرفته در بورس کالای ایران توضیح داد: در حوزه قبض انبار و سپرده کالایی هم اقدام های مناسبی شده که بازار پُررونقی خواهد داشت. عرضه قراضه آهن در بورس کالا نیز تجربه موفقی بوده است. در حوزه برنامه خروج از رکود نیز تکالیفی برعهده بورس کالا گذاشته شده تا املاک مازاد در این بازار به فروش برسد.