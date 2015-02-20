ابداع روش تشخیص جدید در یکی از سرطانهای زنان

رامین صادقی- فوق تخصص پزشکی هسته ای یکی از محققان طرح «میزان توافق زیربغلی بین تزریق سطحی و عمقی مواد لازم برای نقشه برداری لنفی در بیماران مبتلا به سرطان پستان» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این تحقیقات برآن شدیم تا مرور نظام مند و فرا تحلیلی بر متون نوعی روش تشخیصی سرطان پستان داشته باشیم.

وی با بیان اینکه البته این روش در همه جای دنیا به صورت استاندارد برای تشخیص سرطان پستان در حال بررسی است، افزود: همیشه موضوع اینکه «تزریق ماده رادیو اکتیو به پستان به صورت سطحی و یا عمقی به درون نسج تزریق شود»، مورد سوال پزشکان در سراسر دنیا بوده است و هنوز مشخص نیست که کدام شبکه وضعیت لنفی سرطان پستان را بهتر نشان می دهد.

صادقی با اشاره به اینکه ما در تحقیقاتمان تمام مقالات مربوط به این موضوع را جمع آوری کردیم تا محل گره های لنفی پیشاهنگ حاصل از تزریق سطحی و عمقی را مقایسه کنیم و میزان توافق این دو روش تزریق را با هم بسنجیم، اظهار داشت: ما در این تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که تزریقات ماده رادیواکتیو به صورت سطحی و عمقی تفاوت چندانی ندارد، از این رو از روش سطحی استفاده می کنیم تا کمترین آسیب به خانم هایی که سرطان پستان دارند و آماده جراحی هستند، وارد شود.

فوق تخصص پزشکی هسته ای با اشاره به اینکه استفاده از روش تزریق سطحی آسان تر و بدون عوارض تر است، در ادامه عنوان کرد: استفاده از تزریق ماده رادیواکتیو به صورت عمقی نیاز به سونوگرافی دارد که از روش های سخت قبل از جراحی به شمار می رود.

وی افزود: هرکدام از تزریق های سطحی و عمقی قادر به تکمیل همدیگر بوده و تزریق همراه عمقی/سطحی به نظر می رسد از جنبه بالینی موفق ترین راه است.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه مشهد افزود: این تحقیقات بر روی تشخیص درگیری لنف های زیر بغل صورت گرفت که این ماده رادیو اکتیو در سیستم لنفاوی حرکت کرده و در یک لنف پیش آهنگ می نشیند که تا کنون این تزریق از طریق تزریق عمقی بوده که نتیجه این تحقیقات نشان داده با استفاده از روش سطحی از عمل های جراحی سنگین و بزرگ بر روی خانم ها جلوگیری می شود.

صادقی افزود: همچنین تا کنون کل لنف زیربغل خانم ها برداشته می شد که با استفاده از نتایج این تحقیقات، دیگر نیازی نیست که کل لنف برداشته شود. در این صورت آسیب کمتری به بیماران وارد می شود.

وی با اشاره به اینکه این مورد در افرادی که سرطان دارند و آماده عمل جراحی هستند به کار می رود، افزود: در گذشته به دلیل اینکه در این افراد تشخیص داده نمی شد که لنف در سینه و یا نواحی زیر بغل وجود دارد، به همین دلیل تومور زیر بغل خانم ها را خالی می کردند که عوارض خاص خود مانند ورم و عفونت در آن ناحیه دیده می شد.

به گفته صادقی از این رو تزریق ماده رادیو اکتیو به صورت سطحی به سینه خانم ها می تواند در پیدا کردن لنف موثر باشد که می توان از آن به عنوان ابداع روش تشخیصی از طریق نمونه برداری گره لنفی پیشاهنگ یاد کرد.

به گزارش مهر، رامین صادقی، فوق تخصص پزشکی هسته ای، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه مشهد در بیستمین جشنوراه تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، دومین محقق در کمیته تخصصی علوم بالینی شد. این تحقیقات توسط مهدی اسدی، جیورجیو ترگلیا، سیدرسول زکوی، آسیه سادات فتاحی، دیوید کرگ انجام گرفته است.