به گزارش خبرگزاری مهر، «احتمال باران اسیدی» با بازی شمس لنگرودی شاعر و پژوهشگر ادبیات در بخش «نگاه نو» و «هنر و تجربه» سی و سومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درمی‌آید.

پوستر این فیلم توسط بهتاش صناعی ها و آروین مدقالچی طراحی شده است. البته به زودی پوستر فارسی «احتمال باران اسیدی» هم رونمایی می شود.

شمس لنگرودی، مریم مقدم و پوریا رحیمی سام ازبازیگران اصلی این فیلم هستند و سایر بازیگران «احتمال باران اسیدی» می‌توان به ارسلان عبدالهی، عیسی حسینی، حبیب پور سیفی، پروین ملکی، امان رحیمی، سینوهه دانشمند، حسن حسینیان، سام جابر انصاری، سعید پیامی پور، علی نادربیگی، نیلوفر سیاری، احمد ذبیحی و الهه بخشی اشاره کرد.

ساخت موسیقی این فیلم هم توسط هنریک ناجی آهنگساز برجسته سوئدی که پیش از این به خاطر ساخت آلبومی به سبک موسیقی تلفیقی و با بهره از اشعار خیام در ایران شناخته شده، انجام شده است.

از ویژگی‌های بارز این آهنگساز می‌توان به شناخت عمیق او از موسیقی شرقی و علی الخصوص موسیقی و سازهای ایرانی اشاره کرد. همچنین در بخش ساخت موسیقی «احتمال باران اسیدی» هنریک ناجی با رضا آبایی نوازنده مطرح قیچک و مقیم کانادا همکاری کرده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: منوچهر شصت سال سن دارد، او بازنشسته اداره دخانیات است. ولی از سر بیکاری همچنان هر روز به اداره می‌رود. مادرش تا زنده بود آرزو داشت ازدواجش را ببیند. در حالی که منوچهر حتی دوستی هم در زندگی نداشته.. به جز خسرو...

عوامل تولید این فیلم عبارتند از کارگردان: بهتاش صناعی‌ها، نویسندگان: مریم مقدم و بهتاش صناعی‌ها، مشاور کارگردان: کامبوزیا پرتوی، طراح صحنه و لباس: ایرج رامین‌فر، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا جهان پناه، تدوین: بهتاش صناعی ها، موسیقی: هنریک ناجی، طراح گریم: کامران خلج، صدابردار: عبدالرضا حیدری، صداگذار: حسین قورچیان، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: سمیرا برادری، جلوه های ویژه: بهروز باقری، نیما عشقی پور و حمیدرضا فطوره چیان، مدیر تولید: محمود طائمه، مدیرتدارکات: مجتبی زندیه، عکاسان پروژه: سمیه جعفری و کسری پرتوی، منشی صحنه:الهه رحیمی، مشاور رسانه‌ای: بیتا موسوی، مجری طرح:مریم مقدم و محمود طائمه، سرمایه گذاران: بهتاش صناعی‌ها، ساجده سرایی و روح الله برادری و تهیه‌کننده: روح الله برادری و سمیرا برادری.

فیلم سینمایی «احتمال باران اسیدی» در بخش «نگاه نو» و «هنر و تجربه» سی و سومین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.