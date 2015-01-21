۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۲۳

دیودیده خبرداد:

کاهش10درصدی تخلفات صنفی درکهگیلویه وبویراحمد/ تشدید نظارت دردوماه آتی

یاسوج - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد از کاهش 10درصدی تخلفات صنفی طی سال جاری در استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده بعدازظهر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: از آغاز سالجاری تاکنون در راستای تشدید نظارت و کنترل بازار، بیش از ۶۵ هزار مورد بازرسی از اصناف کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است.

وی بیان کرد: در این بازرسیها بالغ بر پنج هزار و ۷۰۰ مورد تخلف در بازار استان کشف شده است.

دیودیده اظهار داشت: در این راستا تعداد سه هزار و ۵۰۰ پرونده تخلف به ارزش ۳۹ میلیارد ریال به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

وی بیان داشت: کاهش ۱۰ درصدی تخلفات صنفی با تلاش ها و سیاست های کنترلی و نظارتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بر بازار و همچنین همراهی اصنافیان کهگیلویه و بویراحمد محقق شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در دیماه سالجاری هم بالغ بر هشت هزار بازرسی از اصناف استان انجام و ۶۳۶ مورد تخلف كشف شد.

دیودیده افزود: تعداد ۴۴۹ پرونده متشكله با ارزش ريالي ۸۰۰ ميليون ريال به تعزيرات حكومتي استان معرفي شد.

وی عنوان کرد: عمده تخلفات کشف شده شامل گرانفروشی، کم فروشی، عدم ارائه فاکتور و همچنین عدم داشتن پروانه کسب بوده است.

دیودیده تصریح کرد: در برهه کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش بر بازار هستیم و در ایام مانده به پایان سال روند برخورد با تخلفات صنفی در تمامی نقاط استان تشدید خواهد شد.

 

