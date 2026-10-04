جهش نرخ تورم در منطقه یورو به بالاترین سطح ۳ سال اخیر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، تداوم بحران و تنش‌ها در منطقه خاورمیانه با بالابردن چشمگیر بهای حامل‌های انرژی، موج تازه‌ای از فشارهای اقتصادی را به قاره سبز تحمیل کرد؛ به گونه‌ای که شاخص تورم در حوزه یورو طی ماه سپتامبر رکورد سه سال گذشته را شکست.

طبق ارزیابی‌های اولیه یورواستات که در روز جمعه انتشار یافت، شاخص قیمت مصرف‌کننده در این منطقه طی ماه سپتامبر نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۳.۸ درصد افزایش یافته، در حالی که این رقم در ماه اوت معادل ۳.۲ درصد گزارش شده بود.

این آمار بیانگر پرشتاب‌ترین روند صعودی سالانه قیمت‌ها در حوزه پولی یورو از سپتامبر ۲۰۲۳ به این سو بوده و حتی از برآورد ۳.۶ درصدی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نیز فراتر رفته است.

همچنین بر اساس گزارش‌های موجود، پیش از این هشدارهایی پیرامون وخامت چشم‌انداز تورم در حوزه یورو و تداوم ماندگاری نرخ‌های بالای تورمی از سوی بانک‌های اروپایی مطرح شده بود.

طبق داده‌های اعلام‌شده، مؤلفه انرژی پیشران اصلی این جهش قیمتی بوده است؛ ارزیابی‌های یورواستات آشکار می‌سازد نرخ سالانه تورم بخش انرژی در سپتامبر به ۱۸.۸ درصد اوج گرفته، در شرایطی که این شاخص در اوت معادل ۱۴.۳ درصد ثبت شده بود.

در بررسی سایر حوزه‌ها نیز تورم در بخش خدمات عدد ۳.۲ درصد، در گروه محصولات خوراکی و دخانیات رقم ۱.۴ درصد و در رسته اقلام صنعتی غیرانرژی میزان ۱.۱ درصد را ثبت کرده است.

صعود مجدد مخارج انرژی در وضعیتی رقم می‌خورد که تورم هسته (بدون احتساب نوسانات بهای انرژی و اقلام خوراکی) کماکان فاصله‌ای معنادار با تورم کل داشته و در سپتامبر در سطح ۲.۵ درصد تخمین زده شده است.

این شتاب‌گیری مجدد نرخ تورم، سیاست‌گذاری پیرامون تنظیم نرخ بهره را برای بانک مرکزی اروپا پیچیده‌تر خواهد ساخت؛ به‌ویژه آنکه روند افزایشی بازدهی اوراق قرضه دولتی در مقطع کنونی، سیاست‌گذاران پولی این بانک را در بالا بردن دوباره نرخ بهره محتاط‌تر می‌کند.