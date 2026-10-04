به گزارش خبرگزاری مهر، از اتحادیه سازمان‌های مدیریت حمل‌ونقل شهرداری‌های کشور، مسعود حق‌لطفی گفت: همزمان با آغاز فصل پاییز و تغییر شرایط جوی، افزایش احتمال وقوع وارونگی هوا و ماندگاری آلاینده‌ها در لایه‌های نزدیک به سطح زمین، ضرورت کنترل منابع انتشار آلاینده‌ها و توجه به سلامت فنی خودروها بیش از پیش اهمیت می‌یابد.

وی اظهار کرد: در این میان، معاینه فنی خودروها تنها یک الزام قانونی نیست بلکه اقدامی مسئولانه در قبال سلامت جامعه، محیط‌زیست و ایمنی تردد است. بررسی وضعیت فنی خودرو و کنترل میزان آلایندگی، زمینه شناسایی نواقص و آلایندگی‌های غیرمجاز و رفع آن‌ها را فراهم می‌کند و می‌تواند در کاهش انتشار آلاینده‌ها مؤثر باشد.

مدیرعامل اتحادیه سازمان های مدیریت حمل و نقل شهرداری‌های کشور با تأکید بر ضرورت مشارکت شهروندان در مقابله با آلودگی هوا خاطرنشان کرد: کاهش آلودگی هوا نیازمند همراهی همه بخش‌هاست و هر مالک خودرو می‌تواند با مراجعه به‌موقع به مراکز معاینه فنی و اطمینان از سلامت فنی و وضعیت آلایندگی وسیله نقلیه خود، سهمی مؤثر در این مسئولیت عمومی ایفا کند.

حق لطفی با اشاره به سهولت دسترسی شهروندان به خدمات معاینه فنی گفت: هموطنان محدود به شهر محل سکونت یا محل شماره‌گذاری خودرو نیستند و اگر موعد معاینه فنی خودرو فرارسیده باشد، می‌توانند به هر یک از مراکز مجاز معاینه فنی در سراسر کشور مراجعه و نسبت به انجام معاینه فنی و دریافت گواهی اقدام کنند.

مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور خاطرنشان کرد: استانداردها و ضوابط آزمون معاینه فنی در مراکز مجاز کشور یکسان است و فرآیند آزمون بر اساس الزامات تعیین‌شده انجام می‌شود؛ بنابراین، شهروندان می‌توانند با اطمینان خاطر، در هر شهری که حضور دارند به نزدیکترین مرکز مجاز مراجعه کنند و برای انجام معاینه فنی نیازی به بازگشت به شهر محل سکونت ندارند.

حق‌لطفی با توصیه به مالکان خودروها برای به تعویق نینداختن معاینه فنی افزود: هوای پاک، سرمایه‌ای عمومی و متعلق به همه نسل‌هاست و صیانت از آن، مسئولیتی همگانی است. از هم‌وطنان عزیز درخواست می‌کنیم در صورت فرارسیدن موعد معاینه فنی، با مراجعه به‌موقع به مراکز مجاز در سراسر کشور، ضمن کمک به کاهش آلایندگی هوا و ارتقای ایمنی تردد، در حفظ سلامت جامعه و محیط‌زیست سهیم باشند.