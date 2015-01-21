حسن جودکی درباره وضعیت پیشفروش بلیت آثار جشنواره سی و سوم تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: تاکنون کلیه ظرفیت در نظر گرفته شده برای پیشفروش بلیت سالنهای چهارسوی مجموعه تئاتر شهر و سمندریان تماشاخانه ایرانشهر تمام شده است. ظرفیت پیشفروش بلیت آثار خارجی تماشاخانه باران هم تکمیل شده است.
وی درباره وضعیت پیشفروش بلیت آثار دیگر سالنهای میزبان جشنواره بینالمللی تئاتر فجر افزود: در سالن اصلی بلیت نمایشهای فرانسه و «مرگ فروشنده» از ایران تمام شده است. البته بخشی از ظرفیت بلیت دیگر آثار سالن اصلی هنوز باقیمانده است. بخشی از بلیت آثار تماشاخانه سنگلج، تالار انتظامی، تماشاخانه مهر، تالار هنر و نمایشهای ایرانی تماشاخانه باران نیز هنوز باقی است.
مدیر سامانه فروش بلیت سی و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر درباره مهلت در نظر گرفته شده برای فروش ظرفیت باقیمانده بلیت آثار حاضر در جشنواره، تأکید کرد: سامانه فروش بلیت جشنواره برای عرضه ظرفیت باقیمانده بلیت آثار و سالنهای حاضر در این رویداد تئاتری، تا پایان جشنواره سی و سوم فعال است و علاقهمندان و مخاطبان میتوانند تا ساعت 15 روز اجرای نمایش مدنظرشان، بلیت نمایش را در صورت وجود ظرفیت خالی خریداری کنند.
سی و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با دبیری اردشیر صالحپور از 1 تا 12 بهمنماه برگزار میشود.
مدیر سامانه بلیت تئاتر فجر در گفتگو با مهر:
بلیت سالنهای سمندریان و چهارسو تمام شد/ اتمام بلیت آثار خارجی باران
مدیر سامانه فروش بلیت سی و سومین جشنواره تئاتر فجر اعلام کرد که ظرفیت فروش بلیت آثار سالنهای سمندریان تماشاخانه ایرانشهر، چهارسوی مجموعه تئاتر شهر و آثار خارجی تماشاخانه باران تکمیل شده است.
حسن جودکی درباره وضعیت پیشفروش بلیت آثار جشنواره سی و سوم تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: تاکنون کلیه ظرفیت در نظر گرفته شده برای پیشفروش بلیت سالنهای چهارسوی مجموعه تئاتر شهر و سمندریان تماشاخانه ایرانشهر تمام شده است. ظرفیت پیشفروش بلیت آثار خارجی تماشاخانه باران هم تکمیل شده است.
نظر شما