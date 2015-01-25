امیر غفارمنش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مجموعه آیتم هایی که قرار است کارگردانی آنها را بر عهده داشته باشد، گفت: این مجموعه آیتم های طنز با عنوان «فقط بگو نه» برای شبکه نسیم طراحی می شود و کاری کم شخصیت است.

وی با اشاره به بعضی از بازیگران این مجموعه ادامه داد: در این مجموعه افرادی همچون آرش میراحمدی، یزدان فتوحی، یزدان جیریایی و چند نفر دیگر بازی می کنند.

بازیگر مجموعه «خوش نشین ها» و «هفت گنچ» با اشاره به سختی های ساخت کارهای آیتمی عنوان کرد: من پیش از این هم در مجموعه هایی چون «سیب خنده» تجربه ساخت چنین کارهایی را داشته ام و ابن چندمین تجربه من در عزصه کارگردانی خواهد بود با این حال ساخت آثار آیتمی در دوره کنونی نسبت به قبل بسیار سخت تر است.

غفارمنش با اشاره به موضوع این مجموعه آیتم خاطرنشان کرد: اسپانسر مجموعه «فقط بگو نه» ستاد مبارزه با مواد مخدر است و تم این مجموعه هم پیشگیری از اعتیاد است و تمام آیتم ها با این مضمون ساخته خواهند شد.

بازیگر مجموعه «رستوران خانوادگی» در ادامه با اشاره به مجموعه آیتم هایی که تاکنون تولید شده اند، بیان کرد: این مجموعه صرفا با موضوع اعتیاد ساخته می شود و کمی سخت است که شما بخواهید درباره یک فاجعه به زبان طنز صحبت کنید.

وی درباره زمان تولید این آیتم ها نیز اعلام کرد: تهیه کنندگی این مجموعه را آرزو ابوحمزه بر عهده دارد و قرار است در 52 قسمت 15 دقیقه ای ساخته شود. در حال حاضر در پیش تولید کار هستیم و اواخر این هفته کار را شروع خواهیم کرد تا بتوانیم اسفند ماه به شبکه نسیم تحویل دهیم.

بازیگر مجموعه «دردسرهای عظیم» در ادامه به دیگر فعالیت های این روزهای خود اشاره کرد و گفت: یک فیلم تلویزیونی با عنوان «شگون» را بازی می کنم که به نویسندگی و کارگردانی عباس مرادیان تولید می شود و احتمالا قرار است نوروز از تلویزیون به پخش برسد.

غفارمنش در پایان بادآور شد: در این فیلم حمید لولایی، نفیسه روشن، کیانوش گرامی و محمد شیری از همبازی های من هستند و قصه آن درباره جوان عاشقی است که سال ها به دختری علاقمند است اما خانواده اش با این ازدواج مخالفت دارند.