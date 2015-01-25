به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم محمدیاران در مورد این اقدام اظهار کرد: با توجه به اینکه این موسسه بدون اخذ مجوزهای لازم و عدم ارائه مدارکی دال بر قرارداد برای فعالیت در استان مبادرت به راه اندازی دفتر نمایندگی فروش سهام کرده، دفتر آن در بجنورد پلمپ شد.

وی اظهار داشت: حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان استان مبادرت به خرید سهام این شرکت کرده بودند که دفتر این موسسه موظف به باز پس گرفتن سهام از مشتریان شده بود.

این مقام قضایی افزود: پس از پایان پس گرفتن سهام بسیاری از شهروندان استان توسط نمایندگی یاد شده، از ادامه فعالیت این دفتر در استان جلوگیری به عمل آمد.

محمدیاران علت پلمب نشدن دفتر این شرکت تاکنون را سهولت دسترسی سهامداران به آن اعلام و اظهار کرد: با پلمپ این دفتر سهامداران مجبور می شدند به نمایندگی مرکزی در مشهد مراجعه کنند که ما برای جلوگیری از این کار، فعالیت موسسه را به نوعی محدود کرده بودیم.

وی اضافه کرد: شهروندان باید همواره برای مشارکت در این گونه طرح ها و پروژه ها به ابعاد گوناگون حقوقی- قضایی و نکات پیشگیرانه توجه داشته باشند و تجربیات گذشته و مشکلات به وجود آمده در پروژه ها و ابهامات و تبعات سوء آینده را در نظر بگیرند و صرف افتتاح دفتر و به کارگیری چند کارمند و کارشناس، دلیلی بر وجود مجوز فعالیت کاری نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دو هفته قبل دادستان عمومی و انقلاب بجنورد در نشست با خبرنگاران با تاکید بر اینکه دفتر پدیده در بجنورد هیچ مجوزی از دستگاههای متولی خراسان شمالی ندارد، تاکید کرده بود که باز بودن دفتر پدیده در بجنورد تنها به منظور رفاه حال بیش از دو هزار و پانصد سهامداری این شرکت در خصوص پاسخگویی و دریافت سهام شهروندان بوده و در صورتی که اقدامی بر خلاف آنچه تصمیم گرفته شده مشاهده شود قطعا با آن برخورد قانونی خواهد شد.