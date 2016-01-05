۱۵ دی ۱۳۹۴، ۹:۲۲

دادستان عمومی و انقلاب بجنورد:

جهادکشاورزی تغییرکاربری اراضی زراعی راپیگیری کند/مسکن مهر روی میز

بجنورد - دادستان عمومی و انقلاب بجنورد گفت: سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی باید نسبت به تغییر کاربری اراضی زراعی دراستان به ویژه شهرستان بجنورد حساسیت و توجه جدی داشته باشد.

مسلم محمدیاران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اراضی ملی به‌ عنوان حقوق عمومی مردم مطرح است و به همین دلیل دستگاه قضایی نیز در راستای حفاظت و صیانت از این اراضی با متخلفان و متصرفان برخورد جدی دارد.

وی گفت: حفاظت از اراضی وظیفه تمامی مردم و مسئولین است و نباید در این زمینه بی تفاوت بود.

محمدیاران بر پیگیری جدی جهاد کشاورزی نسبت به تغییر کاربری اراضی زراعی تاکید کرد وافزود: شهرستان بجنورد از جمله شهرستانهای خراسان شمالی است که ساخت و سازهای غیرمجاز وتغییر کاربری اراضی بیشتر در آن مشاهده می شود.

وی اظهار کرد: تاکنون دستگاه قضایی در زمینه برخورد با متخلفان و متصرفان اراضی زراعی و ملی، اقدامات موثری انجام داده است.

یاران گفت: ۲۵فقره از آرا قطعی در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی در شهرستان بجنورد به علت عدم پیگیری جهاد کشاورزی اجرا نشده است.

وی گفت: رسانه ها نیز نقش مهمی در ترویج قانون‌مداری در زمینه های مختلف به ویژه هشدارهای لازم به متصرفان و همچنین حفاظت از اراضی ملی ایفا می کنند.

یاران اظهار کرد: علاوه بر برخورد با متخلفان و متصرفان اراضی ملی با دستگاه های اجرایی که به این افراد در زمینه تغییر کاربری اراضی کمک می کنند نیز برخورد می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد در خصوص تخلفات انجام شده در مسکن مهر نیز افزود: به دلیل عدم نظارت مناسب از سوی دستگاه های مرتبط در این زمینه تخلفاتی صورت گرفته است.

وی گفت: دستگاه قضایی پیگیری و برخورد با متخلفین مسکن مهر را نیز در دستور کار خود قرارداده که به زودی شاهد ثمرات و نتایج آن خواهیم بود.

