حادثه رانندگی در کرمانشاه چهار کشته و زخمی به‌ جا گذاشت

حجت الله جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک حادثه رانندگی در جاده کرمانشاه به اسلامآباد غرب خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۱۹ و ۱۵ دقیقه روز گذشته رخ داده و یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ دچار واژگونی شده است.
مدیر عامل آتشنشانی استان کرمانشاه افزود: بلافاصله پس از اطلاع به سامانه ۱۲۵ سازمان، نیروهای آتشنشانی به محل اعزام و پس از یک ساعت و ۳۵ دقیقه عملیات، آسیب دیدگان از خودرو سانحه دیده خارج شدند.
وی تصریح کرد: این حادثه یک فوتی و سه مصدوم داشت که مصدومین برای انتقال به مراکز درمانی به فوریتهای پزشکی تحویل شدند.
جهانبخشی، علت این حادثه را عدم کنترل خودرو از سوی راننده به خاطر سرعت غیر مجاز عنوان کرد.
نظر شما