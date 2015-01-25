سه عضو بیمار مرگ مغزی در کرمان اهدا شد/لبخند زندگی بر لبان بیماران

به گزارش خبرنگار مهر، در گذشته خانواده های بیماران مرگ مغزی چندان راغب به اهدا عضو نبوده و کمتر راضی می شدند که عزیز خود را به دست تیغ جراحی بسپارند؛ اما با آگاه سازی صورت گرفته این فرهنگ خداپسندانه جان گرفته و آمار اهدا عضو سیری صعودی به خود گرفته است.

اما با این وجود طبق گفته های کارشناسان هنوز نسبت آمار اهدا عضو نسبت به بیماران مرگ مغزی بسیار کم بوده و باید فرهنگ سازی بیشتری صورت گیرد.

شاید بزرگترین مانع بر سر راه رضایت خانواده ها اندک امیدی برای بازگشت عزیز از دست رفته شان به زندگی باشد و این در حالی است که تیم های ویژه علوم پزشکی بعد از حصول اطمینان کامل از مرگ مغزی و عدم بازگشت بیمار به زندگی؛ وارد مرحله اخذ رضایت خانواده ها برای انجام عمل پیوند عضو می شوند.

ایثارگری خانواده کرمانی

کرمان از جمله استان هایی است که پیوند کبد، کلیه و مغز استخوان در آن انجام شده و مسئولین نوید پیونده های قلب و ریه را در آینده ای نزدیک در این استان می دهند.

مسئولین روند اهدا عضو در استان کرمان را صعودی دانسته و هر از چند گاهی خبر ایثار و فداکاری خانواده های کرمانی به گوش می رسد.

اعضاء یک فرد دچار مرگ مغزی ۵۰ ساله به سه بیمار نیازمند اهدا شده و جانی دوباره به آنها بخشید. فداکاری که تنها در سایه ایثار و نوع دوستی و ایمانی عمیق امکان پذیر است.

مسئول هماهنگ‌ کننده پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفتگو با مهر می گوید: روز گذشته سه عضو یک بیمار که به مدت یک هفته دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده به دو مرد و یک زن نیازمند دریافت عضو اهدا شد.

سه عضو یک بیمار که به مدت یک هفته دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده به دو مرد و یک زن نیازمند دریافت عضو اهدا شد مجید گیلانی ادامه می دهد: پس از بررسی های تیم پزشکی و حصول اطمینان از مرگ مغزی بیمار پیشنهاد اهدا عضو با خانواده بیمار مطرح شد.

وی این بیمار مرگ مغزی را مردی ۵۰ ساله دانسته و می افزاید: خانواده این بیمار همکاری بسیار خوبی با تیم علوم پزشکی داشتند.

گیلانی از اهدا دو کلیه و کبد این بیمار خبر داده و یادآور می شود: عمل پیوند عضو شامگاه چهارم بهمن و در مرکز آموزشی افضلی پور کرمان صورت گرفت.

همکاری ۵۰ درصد خانواده های بیماران با تیم پیوند اعضا

مسئول هماهنگ‌ کننده پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به فرهنگ سازی های صورت گرفته در این زمینه می گوید: خوشبختانه در استان کرمان خانواده های بیماران همکاری خوبی داشته و می توان گفت که ۵۰ درصد خانواده های بیماران با تیم پیوند اعضا علوم پزشکی همکاری می کنند.

وی ادامه می دهد: همچنین در ۱۹ دی ماه سال جاری نیز دو کلیه یک فرد مرگ مغزی ۵۶ ساله به دو بیمار مرد اهدا شد.

گیلانی با اشاره به اثرات معنوی اهدا عضو برای فرد اهدا کننده، بیان می دارد: بهترین گزنیه در هنگام مرگ مغزی بیمارن اهدا عضو و نجات جان بیماران در لیست انتظار دریافت عضو است.

انجام پیوند قلب و ریه به زودی در کرمان

وی از انجام پیوندهای کلیه، کبد و مغز استخوان در کرمان خبر داده و می افزاید: این در حالیست که پیوند کبد تنها در سه استان کشور صورت می گیرد.

گیلانی ابراز می دارد: اقدامات لازم برای انجام پیوندهای قلب و ریه در کرمان در حال انجام بوده و در آینده ای نزدیک این امر محقق خواهد شد.

اقدامات لازم برای انجام پیوندهای قلب و ریه در کرمان در حال انجام بوده و در آینده ای نزدیک این امر محقق خواهد شد این مسئول ادامه می دهد: دارا بودن کارت اهدا عضو برای انجام این عمل کافی نبوده و حتما باید رضایت خانواده ها برای انجام عمل اخذ شود. تاکنون بیش از هفت هزار نفر در کرمان کارت اهدا عضو را دریافت کرده اند.

وی ادامه می دهد: برای اهدا عضو ابتدا باید مرگ مغزی بیمار توسط متخصصان مغز و اعصاب، بیهوشی، داخلی، جراح مغز و اعصاب و نماینده پزشكی قانونی به تایید برسد.

مسئول هماهنگ‌ کننده پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کرمان می گوید: عمل پیوند عضو تنها با رضایت صد در صد خانواده بیمار صورت می گیرد.

گیلانی یادآور می شود: همه بیماران مرگ مغزی قادر به اهدا عضو نبوده و فرد باید در رده سنی بین دو تا ۷۰سال بوده و به بیماری های واگیردار و عفونی دچار نباشد.

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گزارش: اسما محمودی