ثبت نام متقاضیان جشنواره کارآفرینان برتر خراسان شمالی آغاز شد

حسن نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز ثبت نام متقاضیان دهمین جشنواره کارآفرینان برتر در خراسان شمالی خبر داد و افزود: ثبت نام اینترنتی از کارآفرینان برتر متقاضی شرکت در این جشنواره، از بیست و نهم بهمن ماه امسال به طور همزمان در سراسر کشور آغاز شده و تا پایان وقت اداری بیست و هفتم فروردین ماه سال آتی ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: کارآفرینان بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در شهرستان های مختلف خراسان شمالی می‌توانند با مراجعه به نشانی سایت www.karafarinanebartar.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

نوری اظهار داشت: متقاضیان تنها تا بیست و هفتم فروردین ماه سال ۹۴ برای ثبت نام در این سایت مهلت دارند و پس از آن دسترسی به سایت مورد نظر برای ورود اطلاعات امکان پذیر نیست.

وی از متقاضیان شرکت در دهمین جشنواره کارآفرینان برتر خواست تا در وارد کردن اطلاعات در سایت مذکور دقت کافی را داشته باشند چرا که پرونده‌هایی که اطلاعات ارسالی آن‌ها ناقص باشد در فرآیند داوری قرار نخواهند گرفت.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی تصریح کرد: جشنواره امتنان از کارآفرینان بر‌تر هر سال در راستای تکریم و تقدیر از کارآفرینان، ترویج خلاقیت و نوآوری برگزار می شود و کارآفرینان خراسان شمالی نیز تاکنون در این جشنواره نتایج درخشانی را کسب کرده اند.