پاسخ جالب نخست وزیر انگلیس به کشتار یک میلیون انسان افریقایی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی امروز در مراسم رونمایی از دومین گزارش نقض حقوق بشر در کشور انگلستان که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد با تاکید بر ضرورت بررسی نسبت مسائل با حق و حقیقت در جریان بررسی موضوع حقوق بشر اظهار داشت: قدرت هایی که حقوقی برای بشر قائل نیستند ابتدا سعی می کنند اصل حقیقت را انکار کنند و چون انکار آن به راحتی ممکن نیست، سعی می کنند برای حقیقت تعاریفی ارائه کنند که آن را طبق اظهارات خودشان دست نیافتنی جلوه دهند.

وی ادامه داد: در این جریان، آنها می گویند چیزی به اسم حقیقت وجود ندارد و این یک مسئله سیال و دست نیافتنی است و با این بهانه انکار حقوق انسان ها را دنبال کرده اند. بنابراین اگر تعریفی از حق و حقیقت نباشد، هرکسی مدعی حقوق بشر می شود در حالی که در تفکر اسلامی و در اندیشه متفکری مانند ملاصدرا، جهان به سمت یک حقیقت واحد سیر می کند که آن حقیقت به انسان تکامل می بخشد.

جلیلی با اشاره به دیدگاه های فلاسفه غربی از قبیل دکارت و جان لاک اظهار داشت: جالب است کسانی که برای انکار حقوق انسان ها حقیقت را نسبی تعریف می کنند به پدر اندیشه لیبرالیسم و آزادی معروف می شوند؛ افتخار شخصی مانند جان لاک که او را پدر آزادی در انگلستان می دانند این است که سهامدار اصلی یکی از بزرگترین شرکت های برده داری بوده است و این چیزی است که خودشان عنوان کرده اند.

این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: نتیجه چنین تفکری این می شود که امروز در کشوری مانند انگلستان براساس اماری که اعلام کرده اند ۲۰ درصد کل دارایی ها در اختیار یک درصد جامعه است؛ در بعد خارجی نیز روندی که با این تفکر دنبال می شود استعمار و چپاول ملت های دیگر است.

تاریخ استعماری غرب هنوز ادامه دارد/ پاسخ معنادار نخست وزیر اسبق انگلیس به کشتار یک میلیون انسان در افریقا

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، در ادامه با بیان اینکه کسانی که این مبنای فکری را دارند امروز با صراحت «قدرت» را مبنای تنظیم مناسبات خود با انسان ها قرار می دهند اظهار داشت: آنها مسئله را با صراحت و در همین سال ۲۰۱۵ میلادی بیان می کنند؛ بنابراین اینها تاریخ نیست بلکه تاریخ استعماری آنها هنوز ادامه دارد.

جلیلی با اشاره به سند استراتژی امنیت ملی انگیس برای سال ۲۰۰۸ میلادی گفت: آنها در این سند با صراحت اعلام می کنند که در هر کجای دنیا احساس کنیم منافعی داریم، باید در آنجا حاضر شویم؛ بر همین اساس امتیازاتی مثل حق وتو را در نهادهای بین المللی برای خود قائل می شوند که این یک منطق استکباری است که آن را تئوریزه کرده اند.

وی در همین رابطه به واکنش نخست وزیر اسبق انگلیس به کشتار انسان ها در قاره افریقا اشاره کرد و افزود: در یک کشور کوچک افریقایی و در سال ۱۹۹۴ در کمتر از یک سال حدود یک میلیون نفر کشته می شوند! هنگامی که از نخست وزیر وقت بریتانیا درباره چرایی این فاجعه سوال می شود می گوید این طور شد دیگر تلاش می کنیم که دیگر چنین اتفاقی نیفتد!

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: در خاطرات پتروس غالی (دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد) نیز آمده است که وقتی که این موضوع را از سفیر آمریکا در سازمان ملل که خانم البرایت بوده است سوال کردیم با تعبیری به ما پاسخ دادند که برای ما دردسر درست نکن و حتی نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل را نیز از آنجا خارج کردند.

چهار برابر شدن کشت مواد مخدر در مناطق تحت نظارت انگلیس در افغانستان

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تاثیرات سیاست های انگلیس در کشورهای منطقه گفت: از زمان سقوط طالبان در افغانستان در منطقه هلمند که تحت نفوذ انگلیس است کشت مواد مخدر چهار برابر می شود آن وقت کسی نیست که ادعای حقوق بشر کند! اینها همه نتیجه تمدنی است که در طی پنج قرن بر مبنای انکار حقیقت شکل گرفته و اجازه هر کاری را به خود می دهد.

جلیلی با بیان اینکه در منطقه خود ما هر رژیمی که بیشترین فاصله را با دموکراسی حتی با معیار های قبلی داشته باشد به متحد آنها تبدیل می شود تصریح کرد: بر همین مبنا در جاهایی حوادثی را رقم می زنند تا منافعی برای خود دست و پا کنند. این در حالی است که اگر رژیم صهیونیستی که از نظر آنها الگوی مناسب لیبرال دموکراسی است، هزاران زن و کودک را بکشد، هیچکس حق اعتراض و عزادار شدن را ندارد.

وی اظهار داشت: رئیس وقت حزب کارگر انگلیس چند سال پیش رسما اعلام کرد که از نظر ما دموکراسی یعنی حاکمیت نیابتی اشراف؛ حالا این سوال وجود دارد که چرا این تمدن امروز علیه تمدن اسلامی بسیج شده است؟ چون احساس می کنند که امروز اندیشه ای شکل گرفته است که دروغ های آنها را تحت عنوان دموکراسی و حقوق بشر افشا می کند و نشان می دهد که آنها نه تنها مبارزه ای با تروریسم ندارند، بلکه با تروریست های جهان نیز همدست هستند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: کشورهایی که خودشان امروز دارای هزاران کلاهک هسته ای هستند، عامل برهم زدن امنیت جهانی چند هزار سانتریفیوژ می داند که تحت نظارت دوربین های آژانس کار می کنند در حالی که واقعا نگرانی آنها از این نیست؛ نگرانی آنها از اندیشه ای است که در حال شکل گیری و تمدن سازی است.

جلیلی با اشاره به ماهیت این اندیشه گفت: این اندیشه تمدن ساز که عامل پیروزی یک ملت در برابر شاه و صدام با همه حمایت های غرب از آنها بوده است، نه تنها خرمشهر را آزاد می کند بلکه جنوب لبنان را هم آزاد می کند؛ چنین تمدن جدیدی هیچگاه اجازه نخواهد داد که یک فضای رعب و وحشت در جهان حاکم شود.