۸.۵ میلیون کارمند حقوق بگیر دولت/ ۵۰ درصد کارمندان زیر لیسانس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارها دولت به ۸.۵ میلیون کارمند دستگاه اجرایی و بازنشسته حقوق پرداخت می کند و ۳۰درصد کارمندان هم دیپلم و زیر دیپلم هستند.

تعداد حقوق بگیران دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۳

عنوان تعداد وزارتخانه ها، موسسات سازمانهای دولتی ۲۰۳۴۰۰۰ نفر کارکنان نیروهای انتظامی و نظامی ۶۰۰۰۰۰ نفر شرکت های دولتی ۴۳۶۴۸۸ نفر نهادهای عمومی و غیردولتی ۶۰۳۰۰۰ نفر حقوق حالت اشتغال ایثارگران و مستمری والدین ۳۱۲۰۰۰ نفر جمع کل حقوق بگیران دستگاه های اجرایی ۳۹۸۵۴۸۸ نفر

تعداد حقوق بگیران و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی سال ۱۳۹۳

عنوان محل تامین منابع تعداد صندوق های بازنشستگی کشوری ۸۰ درصد بودجه عمومی ۱۲۴۷۰۰۰ نفر صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۹۸ درصد بودجه عمومی ۶۵۸۰۰۰ نفر صندوق تامین اجتماعی صندوق+بودجه عمومی ۲۳۸۶۰۰۰ نفر سایر صندوق های بازنشستگی صندوق+بودجه عمومی ۲۰۰۰۰۰ نفر جمع کل تعداد بازنشستگان ۴۴۹۱۰۰۰ نفر

تعداد مدیران کشور

تعداد مدیران در سطح معاون وزیر: ۸۷۴ نفر

تعداد مدیران ستادی و استانی تا سطح رئیس اداره: ۱۴۵۱۹۹ نفر

تعداد مدیران واحدهای عملیاتی: ۲۹۶۳۳۶ نفر

توزیع کارکنان دولت بر حسب مدرک تحصیلی

تعداد کارمندان دولت در مقطع دکترا: ۳.۱ درصد

تعداد کارمندان دولت در مقطع فوق لیسانس: ۵.۲ درصد

تعداد کارمندان دولت در مقطع لیسانس: ۴۱.۷ درصد

تعداد کارمندان دولت در مقطع فوق دیپلم: ۲۰.۳ درصد

تعداد کارمندان دولت در مقطع دیپلم: ۲۰.۲ درصد

تعداد کارمندان دولت در مقطع کمتر از دیپلم: ۹.۵ درصد

بر اساس این گزارش، آمارها نشان می دهد که بر اساس مصوبه دولت دهم ۶۲۸ هزار پست سازمانی در دولت ایجاد شد. هر چند رئیس مجلس جلوی اجرای این مصوبه را گرفت اما تعداد زیادی کارمند به بدنه دولت وارد شد. نکته قابل تامل این است که ۵۰۰ هزار نفر بدون مجوز قانونی و ۶۲۸ هزار نفر هم بدون برگزاری آزمون و مدرک تحصیلی غیر مرتبط استخدام دولت شدند.

تعداد دستگاه های اجرایی در کشور

وزارتخانه ۱۸ عدد موسسات دولتی ۹۱۱ عدد شرکت های دولتی ۷۷۹ عدد نهادهای غیردولتی و سازمانهای تحت نظارت رهبری ۴۲ عدد موسسات و شرکتهای تحت پوشش نهادهای غیر دولتی ۵۹۵ عدد صندوق بازنشستگی ۲۰ عدد شهرداری ها ۱۲۳۶ عدد

با جمع دستگاه های اجرایی می توان گفت که در کشور ۳۶۰۱ دستگاه اجرایی فعالیت می کنند. همچنین در استانهای کشور هم حدود ۲۴۷ هزار و ۶۴ اداره کل و نهاد فعال هستند.

خبرنگار: سید هادی کسایی زاده