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  2. شهری
۷ بهمن ۱۳۹۳، ۶:۲۵

مهر گزارش می دهد؛

۸.۵ میلیون کارمند حقوق بگیر دولت/ ۵۰ درصد کارمندان زیر لیسانس هستند

۸.۵ میلیون کارمند حقوق بگیر دولت/ ۵۰ درصد کارمندان زیر لیسانس هستند

دولت با مجموع کارمندان بازنشسته و مشغول به کار در دستگاه های اجرایی کشور به ۸.۵ میلیون نفر حقوق پرداخت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارها دولت به ۸.۵ میلیون کارمند دستگاه اجرایی و بازنشسته حقوق پرداخت می کند و ۳۰درصد کارمندان هم دیپلم و زیر دیپلم هستند.

تعداد حقوق بگیران دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۳

عنوانتعداد
وزارتخانه ها، موسسات سازمانهای دولتی۲۰۳۴۰۰۰ نفر
کارکنان نیروهای انتظامی و نظامی۶۰۰۰۰۰ نفر
شرکت های دولتی۴۳۶۴۸۸ نفر
نهادهای عمومی و غیردولتی۶۰۳۰۰۰ نفر
حقوق حالت اشتغال ایثارگران و مستمری والدین۳۱۲۰۰۰ نفر
جمع کل حقوق بگیران دستگاه های اجرایی۳۹۸۵۴۸۸ نفر

تعداد حقوق بگیران و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی سال ۱۳۹۳

عنوانمحل تامین منابعتعداد
صندوق های بازنشستگی کشوری۸۰ درصد بودجه عمومی۱۲۴۷۰۰۰ نفر
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح۹۸ درصد بودجه عمومی۶۵۸۰۰۰ نفر
صندوق تامین اجتماعیصندوق+بودجه عمومی۲۳۸۶۰۰۰ نفر
سایر صندوق های بازنشستگیصندوق+بودجه عمومی۲۰۰۰۰۰ نفر
جمع کل تعداد بازنشستگان ۴۴۹۱۰۰۰ نفر

تعداد مدیران کشور

  • تعداد مدیران در سطح معاون وزیر: ۸۷۴ نفر
  • تعداد مدیران ستادی و استانی تا سطح رئیس اداره: ۱۴۵۱۹۹ نفر
  • تعداد مدیران واحدهای عملیاتی: ۲۹۶۳۳۶ نفر

توزیع کارکنان دولت بر حسب مدرک تحصیلی

  • تعداد کارمندان دولت در مقطع دکترا: ۳.۱ درصد
  • تعداد کارمندان دولت در مقطع فوق لیسانس: ۵.۲ درصد
  • تعداد کارمندان دولت در مقطع لیسانس: ۴۱.۷ درصد
  • تعداد کارمندان دولت در مقطع فوق دیپلم: ۲۰.۳ درصد
  • تعداد کارمندان دولت در مقطع دیپلم: ۲۰.۲ درصد
  • تعداد کارمندان دولت در مقطع کمتر از دیپلم: ۹.۵ درصد

بر اساس این گزارش، آمارها نشان می دهد که بر اساس مصوبه دولت دهم ۶۲۸ هزار پست سازمانی در دولت ایجاد شد. هر چند رئیس مجلس جلوی اجرای این مصوبه را گرفت اما تعداد زیادی کارمند به بدنه دولت وارد شد. نکته قابل تامل این است که ۵۰۰ هزار نفر بدون مجوز قانونی و ۶۲۸ هزار نفر هم بدون برگزاری آزمون و مدرک تحصیلی غیر مرتبط استخدام دولت شدند.

تعداد دستگاه های اجرایی در کشور

وزارتخانه۱۸ عدد
موسسات دولتی۹۱۱ عدد
شرکت های دولتی۷۷۹ عدد
نهادهای غیردولتی و سازمانهای تحت نظارت رهبری۴۲ عدد
موسسات و شرکتهای تحت پوشش نهادهای غیر دولتی۵۹۵ عدد
صندوق بازنشستگی۲۰ عدد
شهرداری ها۱۲۳۶ عدد

با جمع دستگاه های اجرایی می توان گفت که در کشور ۳۶۰۱ دستگاه اجرایی فعالیت می کنند. همچنین در استانهای کشور هم حدود ۲۴۷ هزار و ۶۴ اداره کل و نهاد فعال هستند.

خبرنگار: سید هادی کسایی زاده

 

کد مطلب 2474706

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