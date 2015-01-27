باز شدن دوباره پرونده «آناچاپمن» در آمریکا/سه روس در نیویورک متهم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، بر اساس اعلام دادستانی آمریکا «اوجنی بوریاکوف»، «ایگور اسپوریشف»، و «ویکتور پودوبنی» متهم به جاسوسی در آمریکا برای روسیه شده اند.

به گفته اف بی آی، بوریاکوف تحت عنوان یک کارمند در بانک روسی در شهر منهتن مشغول به کار بود اما وی از این شغل به عنوان پوششی برای انجام فعالیت های جاسوسی خود استفاده می کرد.

بر اساس اعلام اداره تحقیقات فدرال آمریکا، تحقیق در مورد این سه نفر از سال 2010 میلادی و بعد از بازداشت «آنا چاپمن» و 11 جاسوس روس دیگر در ایالات متحده آغاز شده بود.

آنا چاپمن را می توان معروف ترین جاسوس زن سال های اخیر جهان دانست. وی در سال 2010 میلادی به همراه 11 جاسوس دیگر روس در آمریکا بازداشت شد اما واشنگتن این افراد را به روسیه مسترد کرد.

پس از سال 2010 آمریکا همواره روسیه را متهم به جاسوسی می کرد اما متهم شدن این سه تبعه روس می تواند موجب تشدید تنش های موجود میان واشنگتن و مسکو شود. تنش هایی که از سال گذشته میلادی بواسطه بحران اوکراین به اوج خود رسیده و برخی از آن با عنوان آغاز دوباره جنگ سرد یاد می کنند.