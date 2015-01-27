به گزارش خبرگزاری مهر، «الکسیس سیپراس» با طرح شعار خروج از بحران ریاضت اقتصادی پا به عرصه رقابت در انتخابات یونان گذاشت. وی همواره از سخنرانی های مختلف خود به این امر تاکید داشت که می تواند در سایه حمایت های مردمی سایه بحران مالی -اقتصادی حاکم بر یونان را از بین ببرد.

همین نقطه نظرات توانست جایگاه وی را در میان مردم تعمیق بخشیده بگونه ای که نتیجه انتخابات حاکی از پیروزی وی بود.

سیپراس متولد 28 جولای 1974 در شهرآتن است. وی تحصیلات خود را در دانشگاه پلی تکنیک آتن در رشته راه و شهرسازی گذرانده و توانست مدرک کارشناسی خود را درسال 2002 میلادی اخذ کند. سپس تحصیلات خود را در رشته شهرسازی و مسکن ادامه و موفق به دریافت کارشناسی ارشد در این رشته شد.

نخست وزیر جدید یونان از سال 1990 بطور فعال درحزب چپ سیریزا فعالیت های سیاسی خود را آغاز و از سال 1993 تا 1996 در زیر مجموعه جوان این حزب به فعالیت خود ادامه داد و از آن به بعد به عنوان یکی از اعضای مرکزی این حزب انتخاب شد.

این سیاستمدار یونانی در چارچوب فعالیت های سیاسی در سال 2006 ازطرف حزب چپ ائتلافی سیریزا به عنوان کاندیدای شهردار آتن معرفی شد ولی نتوانست بر رقیب های کهنه کار خود پیروز شود.

این در حالی است که درسال 2008 با رای 70 درصد اعضای حزب چپ سیریزا به عنوان رئیس این حزب انتخاب شد و توانست درسال 2009 میلادی به عنوان نماینده به پارلمان یونان راه پیدا کند.

سیپراس درسال 2012 درانتخابات عمومی یونان برای تعیین نمایندگان پارلمان و نخست وزیر، به عنوان رئیس حزب چپ ائتلافی موسوم به سیریزا وارد رقابت های انتخابی شد و با کسب 17 درصد کل آراء کشور، برای اولین بار حزب خود را به دومین قدرت سیاسی کشور تبدیل کرد.

در سال 2013 میلادی هنگام برگزاری انتخابات پارلمان اروپا، برای تعیین نمایندگان یونانی در این پارلمان موفق شد که در آن زمان ازحزب حاکم راستگرای دمکراسی نوین به رهبری اندونیس ساماراس، پیشی گیرد.

سیپراس درانتخابات عمومی روز یکشنبه گذشته با کسب حدود 37 درصد کل آراء و تعداد 149 کرسی پارلمان، برنده انتخابات عمومی شد و بر مسند نخست وزیری این کشور تکیه زد.

داوداوغلو نخست وزیر ترکیه گفتگوی تلفنی با سیپراس داشته و از وی برای سفر به ترکیه دعوت کرده است. این موضوعی جالب توجه در سیاست خارجی ترکیه و یونان به شمار می رود. باید منتظر ماند و دید نقش عامل فردی(سیپراس) در سیاست خارجی یونان به چه میزان خواهد بود.