رقابت صد هزار ورزشكار تهراني با بهانه استعداديابي و توسعه همگاني

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد حسين نژاد فلاح مديركل ورزش و جوانان استان تهران با اشاره به اين جشنواره گفت: سومين جشنواره فرهنگي ورزشي فجر93 با حضور 100 هزار ورزشكار همزمان با ايام دهه مباركه فجر انقلاب اسلامي در 20 اداره ورزش و جوانان حوزه و شهرستان هاي استان تهران برگزار مي شود.

وي افزود: اين جشنواره با هدف گراميداشت ياد و خاطره شهيدان انقلاب و امام راحل، ايجاد شور و نشاط در جامعه و شناسايي استعدادهاي ورزشي شهرستانهاي تابعه استان تهران برگزار مي گردد.

مديركل ورزش استان تهران اظهار كرد: همزمان با برگزاري جشنواره فرهنگي ورزشي فجر93، گروه هاي استعدادياب با شركت در رقابت هاي ورزشي اين جشنواره، نسبت به شناسايي ورزشكاران برتر و با استعداد به منظور حضور در دوره هاي تخصصي ورزشي اقدام خواهند كرد.

نژاد فلاح افزود: يكي از اهداف برگزاري اين جشنواره رشد و توسعه ورزش همگاني و زمينه سازي براي گرايش اقشار مختلف مردم به ويژه جوانان و نوجوانان براي انجام فعاليت هاي ورزشي در ابعاد همگاني و قهرماني است.

مدير كل ورزش و جوانان استان تهران تصريح كرد: 32 درصد از مدال مسابقات آسيايي اينچئون كاروان جمهوري اسلامي توسط ورزشكاران استان تهران كسب شده و اين جشنواره زمينه سازي براي كسب 45 درصد مدال هاي ورزشي كاروان ورزشي ايران در دوره بعدي مسابقات آسيايي، برنامه اصلي و محوري اداره كل ورزش و جوانان استان تهران است.

نژادفلاح ادامه داد: چند رشته ورزشي مانند واليبال، بسكتبال، فوتبال و فوتسال به صورت منطقه اي برگزار خواهد شد و در بقيه رشته ها بصورت متمركز در ادارات ورزش و جوانان استان، شهرستانها، ورزشكاران و تيم ها با هم به رقابت خواهند پرداخت.

وي اظهار داشت: برگزاري جشنواره ها به خودي خود براي ورزشكاران، مربيان، داوران و كميته هاي اجرايي يك كارگاه بزرگ آموزشي است.

جشنواره بزرگ ورزشي استان تهران با هدف استعداديابي ورزشكاران تهراني براي مسابقات آسيايي و المپيك از تاريخ7 تا 22 بهمن برگزار مي شود.

برنامه افتتاحيه جشنواره ها بدين شرح مي باشد:



سه شنبه7/11/93 قدس و ملارد

چهارشنبه8/11/93 پاكدشت و پيشوا

پنج شنبه9/11/93 ورامين و قرچك

يكشنبه12/11/93 شمالغرب

دوشنبه13/11/93 فيروزكوه و دماوند

سه شنبه14/11/93 شمالشرق و پرديس

چهارشنبه15/11/93 رباط كريم و شهريار

پنج شنبه16/11/93 بهارستان و اسلامشهر

شنبه 18/11/93 جنوبشرق

يكشنبه19/11/93 شميرانات

دوشنبه20/11/93 جنوبغرب

سه شنبه21/11/93 شهر ري

