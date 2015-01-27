رقابت صد هزار ورزشكار تهراني با بهانه استعداديابي و توسعه همگاني

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد حسين نژاد فلاح مديركل ورزش و جوانان استان تهران با اشاره به اين جشنواره گفت: سومين جشنواره فرهنگي ورزشي فجر93 با حضور 100 هزار ورزشكار همزمان با ايام دهه مباركه فجر انقلاب اسلامي در 20 اداره ورزش و جوانان حوزه و شهرستان هاي استان تهران برگزار مي شود.
وي افزود: اين جشنواره با هدف گراميداشت ياد و خاطره شهيدان انقلاب و امام راحل، ايجاد شور و نشاط در جامعه و شناسايي استعدادهاي ورزشي شهرستانهاي تابعه استان تهران برگزار مي گردد.
مديركل ورزش استان تهران اظهار كرد: همزمان با برگزاري جشنواره فرهنگي ورزشي فجر93، گروه هاي استعدادياب با شركت در رقابت هاي ورزشي اين جشنواره، نسبت به شناسايي ورزشكاران برتر و با استعداد به منظور حضور در دوره هاي تخصصي ورزشي اقدام خواهند كرد.
نژاد فلاح افزود: يكي از اهداف برگزاري اين جشنواره رشد و توسعه ورزش همگاني و زمينه سازي براي گرايش اقشار مختلف مردم به ويژه جوانان و نوجوانان براي انجام فعاليت هاي ورزشي در ابعاد همگاني و قهرماني است.
مدير كل ورزش و جوانان استان تهران تصريح كرد: 32 درصد از مدال مسابقات آسيايي اينچئون كاروان جمهوري اسلامي توسط ورزشكاران استان تهران كسب شده و اين جشنواره زمينه سازي براي كسب 45 درصد مدال هاي ورزشي كاروان ورزشي ايران در دوره بعدي مسابقات آسيايي، برنامه اصلي و محوري اداره كل ورزش و جوانان استان تهران است.
نژادفلاح ادامه داد: چند رشته ورزشي مانند واليبال، بسكتبال، فوتبال و فوتسال به صورت منطقه اي برگزار خواهد شد و در بقيه رشته ها بصورت متمركز در ادارات ورزش و جوانان استان، شهرستانها، ورزشكاران و تيم ها با هم به رقابت خواهند پرداخت.
وي اظهار داشت: برگزاري جشنواره ها به خودي خود براي ورزشكاران، مربيان، داوران و كميته هاي اجرايي يك كارگاه بزرگ آموزشي است.
جشنواره بزرگ ورزشي استان تهران با هدف استعداديابي ورزشكاران تهراني براي مسابقات آسيايي و المپيك از تاريخ7 تا 22 بهمن برگزار مي شود.
برنامه افتتاحيه جشنواره ها بدين شرح مي باشد:
سه شنبه7/11/93 قدس و ملارد
چهارشنبه8/11/93 پاكدشت و پيشوا
پنج شنبه9/11/93 ورامين و قرچك
يكشنبه12/11/93 شمالغرب
دوشنبه13/11/93 فيروزكوه و دماوند
سه شنبه14/11/93 شمالشرق و پرديس
چهارشنبه15/11/93 رباط كريم و شهريار
پنج شنبه16/11/93 بهارستان و اسلامشهر
شنبه 18/11/93 جنوبشرق
يكشنبه19/11/93 شميرانات
دوشنبه20/11/93 جنوبغرب
سه شنبه21/11/93 شهر ري
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