کمیته کودک و نوجوان همدان در دهه فجر ۱۰۵۰ برنامه اجرا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جوادی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص برنامه های کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ضمن تبریک فرارسیدن سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: امسال سی و ششمین سالگشت پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می گیریم و ایامی را تداعی می کنیم که نقطه عطفی در تاریخ فرهنگ و تمدن و دین و مذهب مردم کشور است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی به عنوان الگو در بسیاری از کشورها مورد بهره برداری و دستاورد های آن مورد توجه قرار گرفته است، بیان کرد: انقلاب ایران برای بسیاری از مردم دیگر کشورها الگو بوده است.

جوادی با بیان اینکه آزادی طلبی و موجی که در کشورهای منطقه و فرامنطقه در مورد عدالت طلبی شکل گرفته از انقلاب ایران نشات گرفته است و باید هر ساله سالگرد این واقعه مهم را جشن بگیریم، عنوان کرد: ستاد دهه فجر استان همدان با ۲۲ کمیته تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه کانون پرورش فکری یکی از کمیته های این ستاد است که باید برای معرفی، تبیین و تشریح اصل انقلاب و دستاوردهای انقلاب در این ۳۶ سال ویژه نسل کودک و نوجوان کشور و استان برنامه هایی را اجرا کند، ابراز داشت: جمعیت هدف سایر کمیته ها افرادی هستند که انقلاب را دیده اند و یا درک کرده اند اما هدف کانون پرورش فکری معرفی دقیق دستاورد های انقلاب برای نسلی است که با انقلاب فاصله دارند و این موضوع کار کانون را سخت کرده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با بیان اینکه انتظار از کمیته کودک و نوجوان بیشتر است که بتواند به نحو مطلوب اهداف انقلاب را برای این گروه تببین کند، عنوان کرد: به علت اهمیت مسئله کودک و نوجوان کمیته ستاد دهه فجر از دی ماه کار خود را آغاز کرده و سه جلسه ستاد استانی تشکیل داده است.

محمدرضا جوادی با بیان اینکه کمیته ها در ۹ شهرستان نیز تشکیل و ۱۸ جلسه اصلی برگزار شده است، بیان کرد: در ستاد استانی شش دستگاه استانی همکاری داشته و قرار شده در خصوص جمع بندی فعالیت های دستگاه های فرهنگی متناسب با گروه کودک و نوجوان اقدامات لازم انجام گیرد.

وی با بیان اینکه اداره ارشاد اسلامی، صدا و سیما، حوزه هنری، نهاد کتابخانه های استان، سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش دستگاه های عضو کمیته کودک و نوجوان هستند که با احتساب کانون پرورش فکری هفت دستگاه عضو این کمیته هستند، ادامه داد: دستگاه های مربوطه برنامه های مختلفی دارند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با بیان اینکه مجموع برنامه های اعضا کمیته کودک و نوجوان هزار و ۵۰ برنامه است که در ایام دهه فجر طراحی، برنامه ریزی و اجرا می شود، بیان کرد: این هزار و ۵۰ برنامه توسط کمیته کودک و نوجوان اجرا می شود.

جوادی با بیان اینکه تاکید کانون پرورش فکری در زمینه اجرای برنامه ها ابتدا مبنا قرار گرفتن شادی و نشاط در بین کودک و نوجوان است، ابراز داشت: برگزاری نمایشگاه های کتاب و عکس، ویژه برنامه های جشن، جلسات نقد ادبی مرتبط با کتاب هایی که در حوزه انقلاب اسلامی تولید شده اند، برگزاری برنامه هایی از قبیل اجرای نمایش، شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن، تجدید میثاق با شهدای گرانقدر انفلاب و غیره از جمله برنامه های کمیته کودک و نوجوان است.

جشنواره داخلی فرهنگی و هنری با موضوع انقلاب در قاب هنر برای اعضای کانون طراحی و از ماه ها قبل فراخوان آن داده شده است

وی برگزاری نشست های معرفی دستاورد های انقلاب، قصه گویی، بازی ها، سرگرمی ها، پخش سرود، پخش فیلم و اجرای نمایش های خلاقانه با محوریت انقلاب و کودکان را از دیگر برنامه ها عنوان کرد و ادامه داد: جشنواره داخلی فرهنگی و هنری با موضوع انقلاب در قاب هنر برای اعضای کانون طراحی و از ماه ها قبل فراخوان آن داده شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با بیان اینکه جشنواره داخی فرهنگی و هنری در سه بخش نقاشی، خوشنویسی و سفال انجام می شود، بیان کرد: در بخش نقاشی ۱۹۷ اثر، در بخش سفال ۶۸ اثر و در بخش خوشنویسی ۴۷ اثر دریافت شده و آثار برگزیده در دهه فجر به نمایش گذاشته خواهد شد.

محمد رضا جوادی یکی دیگر از برنامه ها را مسابقه کتابخوانی از کتاب آدم برفی با موضوع رخداد ها و وقایع انقلاب دانست و اظهار داشت: این مسابقه کتابخوانی در قالب مسابقه مفهومی برگزار خواهد شد و در پایان از ۲۰ نفر تقدیر می شود.

وی برگزاری آیین نکوداشت مصطفی رحماندوست را یکی دیگر از برنامه های مهم کانون پرورش فکری عنوان کرد و ادامه داد: مصطفی رحماندوست از بزرگان حوزه ادبیات و شعر کودک و نوجوان کشور و فردی توانمند است که حدود ۲۰۰ عنوان اثر و بیش از پنج میلیون شمارگان آثار دارد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با بیان اینکه آیین نکوداشت مصطفی رحماندوست ۱۶ بهمن ماه با حضور اصحاب فرهنگ و هنر در محل سالن سینما کانون برگزار می شود، افزود: افتتاح دو مرکز سیار نیز در برنامه است که کار اجرایی آن انجام شده و در شهرستان های فامنین و بهار به بهره برداری خواهد رسید.

جوادی با بیان اینکه مراکز سیار کار یک مرکز ثابت را انجام می دهد و نقش فعالیت های فرهنگی هنری در مناطق کمتر برخوردار و روستا ها را بر عهده دارند، بیان کرد: دو مرکز سیاری که افتتاح خواهد شد۴۰ روستا را تحت پوشش قرار می دهند.

وی همچنین از راه نداری مجدد دو مرکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری خبر داد و عنوان کرد: یکی از این مراکز در شهر سرکان قرار دارد و مرکز پنج همدان نیز راه اندازی خواهد شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با بیان اینکه بهزیستی ویژه برنامه های برای جامعه هدف خود در مراکز مهد های کودک خواهد داشت، عنوان کرد: غرفه های نقاشی در راهپیمایی ۲۲ بهمن دایر خواهد شد.

محمد رضا جوادی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای دنیا در حوزه کودکان به زبان های مختلف در قالب بازی های کامپیوتری و غیره کار ها و اقدامات زیادی انجام می دهند و الگوی های خود را تبلیغ می کنند پس ایران نیز به این گونه اقدامات نیاز دارد، اظهار داشت: فعالیتی که دیگر کشورها درخصوص برجستگی و معرفی برخی شخصیت ها انجام داده اند ایران انجام نداده و جای کار در کشور وجود دارد.

در حوزه ادبیات کهن نیز جای کار وجود دارد و حق مطلب ادا نشده است

وی با بیان اینکه در حوزه ادبیات کهن نیز جای کار وجود دارد و حق مطلب ادا نشده است، اضافه کرد: در کشور شخصیت های بسیار بزرگی هستند که اصالت واقعی برای مطرح شدن دارند و باید برای مطرح شدن این شخصیت ها تلاش شود درحالی که برنامه های خارجی ناشی از تفکرت غیر واقعی هستند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با بیان اینکه یکی از شاخصه های فعالیت هایی که تاکید بیشتری روی آن شده معرفی شخصیت ها است، عنوان کرد: در حوزه کودک و نوجوان مبحث مفصلی برای معرفی شخصیت ها به طور مثال شخصیت شهید فهمیده وجود دارد.

جوادی با بیان اینکه با افتتاح دو مرکز در دهه فجر در استان هفت مرکز سیار روستایی وجود خواهد داشت که حدود ۱۴۰ روستا را پوشش می دهند، اضافه کرد: برای استانی مانند همدان که بیش از هزار و ۱۰۰ روستا دارد این رقم کم است و جامعه کمی تحت پوشش قرار می گیرند، اما برای این ۱۴۰ روستا مربیان فرهنگی حضور خواهند داشت و ویژه برنامه هایی برای این روستا ها خواهیم داشت.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با بیان اینکه ورود و نقش بچه ها در تولیدات نقشی مهم و صد در صدی است، ابراز داشت: مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری باید فعال شود چراکه بسیاری از استان ها این مجتمع را دارند ولی استان همدان از دارا بودن آن محروم است.

محمد رضا جوادی با بیان اینکه در شرایطی که بتوان اعتبار خوبی جذب کرد تلاش می شود بحث مجتمع که مغفول مانده شروع شود و مرکزی استاندارد در استان داشته باشیم، عنوان کرد: دو مرکز فرهنگی و هنری در همدان در دست اجراست که یکی در شهرک مدنی با ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی و دیگری در لالجین با حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل هستند اما میزان اعتباری که برای دو مرکز تخصیص داده شد امسال اعتبار کمی بود و پاسخگوی نیاز برای اتمام پروژه ها نیست.

وی با بیان اینکه موضوع شادی و نشاط مهم و از نیازهای اصلی انسان و جوامع انسانی است، عنوان کرد: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان در استان همدان ۲۸ مرکز فرهنگی هنری، هفت واحد سیار و سه واحد پستی دارد.