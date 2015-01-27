دستگیری مظنونان به همکاری با داعش در بلژیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،پلیس بلژیک پس از دستگیری این مظنونین اعلام کردکه آنها قصد حمله به مقر پلیس را داشتند.

این در حالی است که پلیس بلژیک اوایل ماه جاری دو مظنون دیگر را نیز دستگیر کرده بود.

سخنگوی یکی از مقامات قضایی بلژیک با تائید این خبر گفت : مقامات امنیتی در حال بررسی روابط این افراد با گروه های افراطی هستند.

مقامات بلژیک اعلام کردند 350 نفر از اتباع این کشور برای مبارزه با گروه های افراطی تروریستی مانند داعش به سوریه و عراق رفته اند.

از سوی دیگر تعدادی از آنها قصد دارند به بلژیک بازگشته و حملاتی را علیه سازمان های دولتی ترتیب دهند.