دستگیری یک مظنون به اقدام تروریستی در بلژیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیُ نیوز، دادستانی بلژیک از بازداشت یک مظنون به دست داشتن در حمله تروریستی در این کشور خبر داد.

بر اساس اعلام دادستانی فدرال بلژیک، نیروهای ویژه پلیس این کشور موفق شدند مرد ۳۴ ساله ای که به تهدیدات تروریستی مبادرت می نمود را بازداشت و حین بازرسی از محل اقامت وی مقادیری سلاح و نیز تجهیزات کامپیوتری را کشف و ضبط کنند.

دفتر دادستانی بلژیک با انتشار بیانیه ای در این باره اعلام کرد: وی مظنون به دست داشتن در حمله تروریستی در منطقه شاربک (Schaerbeek) است.

در ادامه بیانیه مذکور در این خصوص آمده است: تحقیقات از وی تا مشخص شدن جزئیات فعالیت وی ادامه خواهد داشت.