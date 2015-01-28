سه فیلمنامه برگمان در یک کتاب منتشر شد

به گزارش خبرنگار کمهر، انتشارات مروارید ترجمه سه فیلمنامه از اینگمار برگمن با ناون جادوگر، مهر هفتم و توت فرنگی‌های وحشی را با ترجمه غلامرضا صراف روانه بازار کتاب کرد.

فیلمنامه مهر هفتم از این کارگردان سینما رد سال ۱۹۵۶ ساخته شد و جایزه ویژه جشنواره فیلم کن در سال ۱۹۵۷ و جایزه بزرگ آکادمی فیلم فرانسه در سال ۱۹۵۸ و نیز جایزه پرچم طلایی ویژه فیلم‌های مذهبی اسپانیا در سال ۱۹۶۰ را به دست آورد

فیلم نامه توت‌فرنگی‌های وحشی نیز در سال ۱۹۵۷ توسط این کارگردان تالیف و ساخته دشه است و توانسته جایزه بزرگ جشنواره برلین در سال ۱۹۵۸، جایزه بزرگ جشنواره ماردل پلاتا آرژانتین در ۱۹۵۹، جایزه ویژه منتقدان جشنواره ونیز در ۱۹۵۹، جایزه بهترین فیلم از نگاه هیئت ملی منتقدان آمریکا در ۱۹۵۹ و در نهایت نامزد دریافت جایزه اسکار برای فیلم نامه در سال ۱۹۵۹ بشود.

فیلم نامه جادوگر نیز توسط این کارگردان د سال ۱۹۵۸ نوشته و ساخته شد و جایزه ویژه کارگردانی از فستیوال ونیز در همان سال و جازه منتقدان ایتالیا برای بهترینفیلم خارجی در سال ۱۹۵۹ را به دست آورد.

این کتاب در بخش دوم از خود نقد نورمن ان هالند بر فیلمنامه مه هفتم، ریچارد ای بلیک بر فیلم‌نامه توت فرنگی‌های وحشی، ورنن یانگ بر جادوگر و گفتگوی چارلز تامس ساموئلز با برگمان در سال ۱۹۷۱ را نیز در ضمیمه خود دارد.

انتشارات مروارید این کتاب را در۴۰۰ صفحه و با قیمت ۲۱ هزار تومان منتشر کرده است.

ارنست اینگمار کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس و تهیه کنندهٔ معاصر سوئدی بود. وی از برجسته‌ترین فیلم‌سازان سوئد است. پدرش یک کشیش لوتری بود. او نخستین فیلمش را در سال ۱۹۴۵ به نام بحران (فیلم) ساخت. وی پس از فیلم خانه بازی که آن را در سال ۱۹۴۹ میلادی ساخت، به آفرینش شاهکارهای سینمایی پرداخت. طراحی چهرهٔ «اینگمار برگمن» بر روی اسکناس ۲۰۰ کرون سوئد به‌پاس یک عمر دستاورد سینمایی و تلاش در جهت ترویج فرهنگ و توسعهٔ صنعت فیلم سوئد انجام گرفته‌است. این اسکناس‌های جدید از سال ۲۰۱۴ وارد سیستم بانکی سوئد می‌شود.