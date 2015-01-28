آثار و کتب مؤلفان شهرستان سیریک رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارشاد هرمزگان، علی رضا درویش نژاد در مراسم رونمایی از کتب مؤلفان شهرستان سیریک گفت : از راه اندازی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سیریک چند سال بیشتر نمی گذرد و در همین مدت اندک شاهد گسترش حوزه فرهنگ به ویژه در بخش تحقیق ،پژوهش و چاپ و نشر کتاب هستیم.

وی اظهارداشت: رونمایی از چهار اثر پژوهشی و تحقیقی به صورت همزمان در شهرستان سیریک نشان از غنا و پیشینه عمیق مردم این خطه دارد که نیاز است با چنین کارهای ارزنده ، گرد و غبار فراموشی از آن زدوده شود.

در این مراسم رونمایی با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، نماینده فرمانداری ، امام جمعه اهل سنت ، رئیس حوزه هنری استان ، استاد علی رضایی و جمعی از نویسندگان و پژوهشگران برگزار شد و از چهار اثر «تاریخ ادبیات هرمزگان »به نویسندگی علی ماهیگیر ، « مجموعه شعر آرام تر از موج دریا » اثر عبدالرحمن ابراهیمی ، «شهر چی» ، «فرهنگ و لغت اصطلاحات» ، اثر علی آباد و « راه های رسیدن به آرامش » ، اثر صدیقه سرتک زاده رونمایی به عمل آمد.