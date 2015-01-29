به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی راهکار‌های جذب گردشگر مذهبی و معرفی آستان مقدس امامزاده یحیی بن موسی (ع)، برادر امام رضا (ع) و امامزادگان و پیغمبران سام‌النبی (ع) و لام‌النبی (ع)، دو پیغمبر مدفون در شهرستان سمنان اظهار داشت: سال ۹۴ سال معرفی امامزاده یحیی (ع) به عنوان حرم چهارم اهل بیت (ع) در ایران به زائران و مسافران بارگاه رضوی است.

وی با اشاره به مغفول ماندن پتانسیل گردشگری مذهبی در شهرستان گفت: شش پیامبر مدفون در استان سمنان باعث شده که سمنان به عنوان بزرگ‌ترین استان در این بخش مطرح باشد که این تعداد پیامبر در آن آرمیده‌اند.

وجود ۳۷ امامزاده در شهرستان سمنان

فرماندار شهرستان سمنان بیان کرد: پیامبران لام‌النبی و سام‌النبی (ع) در منطقه پیغمبران سمنان محل زیارت و رجوع بسیاری از مردم سمنان و دیگر شهرها و استان‌ها هستند.

سعدالدین وجود ۳۷ امامزاده در شهرستان سمنان را پتانسیل بزرگی در تبدیل شدن این خطه به قطب فرهنگی و مذهبی در کشور دانست و گفت: متاسفانه تاکنون به واسطه عدم توجه به زیرساخت‌‌های لازم برای معرفی این اماکن متبرکه و به ویژه آستان مقدس امامزاده یحیی بن موسی الرضا(ع)، برادر امام رضا کار چندانی نشده است.

وی تصریح کرد: باید با تعامل و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و به ویژه اداره اوقاف و امور خیریه سمنان، سال ۹۴ سال معرفی حرم چهارم اهل بیت به شیعیان و زائران علی بن موسی الرضا (ع) در شهرستان سمنان باشد.

طرح میقات الرضا (ع) ایده خوبی در احیای امامزادگان است

رئیس ستاد تسهیلات سفر در شهرستان سمنان اضافه کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در تبدیل اماکن متبرکه به قطب‌‌های فرهنگی، به دنبال شناسایی و معرفی پتانسیل‌‌های موجود در امامزادگان شهرستان سمنان هستیم.

سعدالدین گفت: طرح میقات الرضا (ع) ایده بسیار خوبی در احیای امامزادگان در سطح کشور است.

وی با اشاره به جایگاه والای امامزادگان در قلوب مردم و مومنان شهرستان سمنان اظهار داشت: فراهم شدن زمینه اسکان مسافران در شهرستان سمنان نیاز به اطلاع‌رسانی بیشتر در کشور دارد.

امامزادگان منطقه محلات سمنان معروف به بقیع عجم

فرماندار شهرستان سمنان خواستار تدوین برنامه‌‌های تبلیغی و اطلاع‌رسانی از جمله همایش‌‌های استانی و کشوری در معرفی امامزادگان شهرستان شد.

سعدالدین، وجود ۱۷ امامزاده در منطقه محلات سمنان را که معروف به بقیع عجم است، در محدوده‌ای کوچک را پتانسیل بزرگی در جذب گردشگر مذهبی است.

وی گفت: برگزاری تور‌های گردشگری مذهبی در ایام تعطیلات نوروزی و در طول سال می‌تواند در معرفی این اماکن تاثیرگذار باشد.

وی با انتقاد از سیستم آموزشی گفت: چرا نباید اسم سمنان در کتب آموزشی اشاره شود با وجود پیغمبران و امامزادگان واجب‌التعظیمی که در این استان وجود دارد.

میقات الرضا (ع) ایده بسیار خوبی در احیای امامزادگان

مقام عالی دولت در شهرستان سمنان با اشاره به اقدامات به عمل آمده در بخش توسعه گردشگری نیز گفت: به مقصد گردشگری شدن شهرستان در استان‌های غربی کشور در دستور کار گرفته است.

سعدالدین با مطلوب خواندن طرح میقات الرضا (ع) که به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان اجرا شد، گفت: خدمت به زائران امام رضا (ع) در اماکن متبرکه مسیر تهران تا مشهد ایده بسیار خوبی در احیای امامزادگان است.

طرح میقات الرضا (ع) راهبرد احیای امامزادگان است

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمنان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه طرح میقات الرضا (ع) راهبرد سازمان اوقاف و امور خیریه برای احیای امامزادگان است، گفت: راهبرد و سیاست‌گذاری بلندمدتی در احیای امامزادگان در دستور کار سازمان اوقاف و امور خیریه قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام سیدسعید تقوی ادامه داد: طرح میقات الرضا (ع) یکی از این طرح‌هاست که باید به خوبی اجرایی شود.

در ادامه، نمایندگان هیئت امنای امامزاده علی بن جعفر (ع)، امامزاده اشرف سمنان و بقعه پیغمبران سمنان پیشنهادات و نقطه نظرات خود را ارائه کردند.

در این جلسه همکاری بیشتر اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با هیئت امنای امامزادگان سمنان در اجرای طرح‌‌های عمرانی امامزاده‌ها و تشکیل کمیته اطلاع‌رسانی و معرفی امامزادگان سمنان تصویب شد.

همچنین پیش‌بینی بودجه اطلاع‌رسانی در ادارات مرتبط و به ویژه شورای شهر سمنان، برگزاری جشن‌ها و مراسم مذهبی با محوریت امامزادگان، برگزاری همایش ملی معرفی امامزاده یحیی (ع) سمنان با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه و آمادگی امامزادگان در میزبانی از زائران و مسافران نوروزی مصوب شد.