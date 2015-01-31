سینمای ایران مسئولانه بار مسائل اجتماعی را به دوش کشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی در مراسم افتتاحیه سی و سومین جشنواره فیلم فجر، با بیان این مطلب که سینما علاوه بر داشتن وجوه هنری، باید به مثابه یک رسانه از میان رسانه های ارتباط جمعی عمل کند، چرا که وجه رسانه ای بودن سینما از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: من از دو جهت دغدغه فرهنگ و سینما را دارم. مرحله نخست جنبه فرهنگی هنر سینما است و در مرحله دوم وجه رسانه ای بودن این صنعت مورد توجه است. چرا که هنر سینما تنها هنری است که امکان تخیل بشر را فراهم می کند و انسان با سینما به تخیل خود حیات می بخشد.

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که با سوژه های بسیاری در حوزه اجتماعی روبرو هستیم، بیان کرد: سینمای ایران با حوزه وسیعی از مسائل اجتماعی سرو کار دارد که این حوزه می تواند ارتباط اجتماع و سینما را محکم کند و از همین رو نقش سینما اهمیت بسیاری پیدا می کند.

ربیعی با بیان این مطلب که بسیاری از وقایع تاریخی و اجتماعی با گفتمان سینما قابل دسترسی است، توضیح داد: واقعیت این است که بسیاری از برش های تاریخی و اجتماعی ایران همواره با گفتمان سینما قابل دسترسی بوده است و اگر سینما را مجموعه ای از اطلاعات و آگاهی بدانیم می توان سهم بزرگی از مسائل اجتماعی را برای آن قائل شد.

وی ادامه داد: معتقدم وقتی می خواهیم به نسبت سینما و اجتماع بپردازیم نباید اقشار آسیب پذیر و طبقات مختلف اجتماعی را در این چرخه نادیده بگیریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به حضور مسائل اجتماعی در سینمای بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: سینمای بعد از انقلاب سینمایی مسئول و متعهد به نقد اجتماعی است و دل مشغولی های مردم را به شیوه های مختلف مطرح کرده و در این چرخه همواره به ارزشهای انقلاب اسلامی وفادار بوده است.

وی متذکر شد: سینمای ایران پس از انقلاب صدای مردم ایران بوده است سینمایی که نمایش دهنده فرهنگ از زوایای مختلف بوده زوایایی که از هیچ طریق دیگری قابل دسترسی نبوده و نیست.

ربیعی ادامه داد: برخی بر این باورند که سینمای ایران گونه های محدودی را پوشش می دهد که این تفکر از اساس اشتباه است، چرا که در ذات سینمای ایران تنوع بسیاری وجود دارد و ما از سینمایی صحبت می کنیم که چند صدایی است.

وی توضیح داد: سینما باید واقعیت های اجتماعی چون فقر، اشتغال، سلامت عمومی، مشکلات زنان بد سرپرست و بی سرپرست را نشان دهد و در عین حال نشاط اجتماعی، رشد کشور و امید به آینده را نیز متبادر کند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اعلام این مطلب که وزارتخانه متبوع وی، آمادگی هرگونه همکاری با سینماگران را دارد بیان کرد: من از هنرمندانی که هیچ گاه دیده نمی شوند، از هنرمندانی چون مادران شهید که با اشک دیده جوانان خود را بدرقه دفاع از میهن و انقلاب اسلامی کردند، از همسران شهید که نقش پدر و مادر را یک تنه به دوش می کشیدند، از کارگران بیکار شده ای که فیلم سرکار رفتن خود را صبح به صبح به خوبی بازی می کنند تقدیر می کنم.

ربیعی در پایان گفت: همه ما امیدواریم که سینمای ایران مسئولانه مسائل اجتماعی را به دوش بکشد و راهی برای بیان مسائل و مشکلات موجود در اجتماع پیدا کند.