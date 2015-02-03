به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاریابی صبح سه شنبه در حاشیه افتتاح پروژه های عمرانی در شهرستان کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت دهه مبارک فجر برنامه های خوبی در بخش های مختلف پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه تلاش شده برنامه متنوع شاد و با محوریت مردم برگزار شود، افزود: در کنار برنامه‌های فرهنگی، افتتاح و اجرای پروژه‌های عمرانی نیز در این دهه مبارک فجر در دستور کار قرار گرفته است.

پاریابی ادامه داد: در دهه مبارک فجر ۵۰ پروژه عمرانی با اعتباری معادل ۳۳۰ میلیارد ریال افتتاح و یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: هدف ما اتمام پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن است تا مردم بتوانند از مزایای آنها بهره‌مند شوند.

پاریابی تصریح کرد: این پروژه در فصول مختلف از جمله عمران شهری، بهداشت و درمان، فرهنگ و هنر، آموزش، انرژی و غیره است که بهره‌برداری از آنها تحول خوبی در شهرستان ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: از این تعداد ۴۰ پروژه عمرانی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و ۱۰ پروژه نیز عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

معاون برنامه ریزی فرمانداری کنگان گفت: دهه فجر فرصت خوبی است که دستاوردهای نظام و دولت را به مردم انعکاس بدهیم و در این راستا نیز از هیچ تلاشی دریغ نورزیم.