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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۰۷

«مدیر مدرسه» در افق/ جوانی که در نقش دو نفر علیه شاه مبارزه کرد

«مدیر مدرسه» در افق/ جوانی که در نقش دو نفر علیه شاه مبارزه کرد

فیلم سینمایی «مدیر مدرسه» با موضوع مبارزه ملت ایران علیه رژیم شاه از شبکه افق پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «مدیر مدرسه» به کارگردانی سید احمد میر محمدی درباره احمدی بیان یکی از فعالان ضد رژیم شاه در سال‌های 1342 است که با نام‌های مختلف به سازمان دهی مبارزات ضد رژیم می‌پردازد؛ کریم جوادی یکی از یاران او دستگیر شده و به خاطر تعهدی که به ساواك می‌دهد، پس از 10 سال باز می‌گردد.

مدیر مدرسه

او مدارك و اسنادی که از احمدی بیان به جا مانده را تحویل ناصر می‌دهد و می‌رود، پس از مدتی مشخص می‌شود جوادی، همان احمدی بیان بوده است.

مدیر مدرسه

بازیگرانی همچون یوسف مرادیان، سعید داخ، کورش سلیمانی و شهرزاد کمال زاده در این فیلم به تهیه کنندگی هادی اکبرخواه به ایفای نقش می‌پردازند.

مدیر مدرسه

این فیلم قرار است ساعت 19:30 روز سه شنبه 14 بهمن ماه از شبکه افق و تکرار آن روز بعد ساعت 15:30 روی آنتن برود.

کد مطلب 2484109

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