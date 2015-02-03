۶۰ زوج مددجوی کمیته امداد خراسان شمالی به خانه بخت رفتند

امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به مناسبت دهه مبارک فجر ۶۰ زوج جوان تحت حمایت نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی با اهدای جهیزیه از سوی این نهاد راهی خانه بخت شدند.

وی با بیان این که برای اهدای این جهیزیه ها یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی و مردمی هزینه شده است، افزود: ترویج و اشاعه فرهنگ ازدواج آسان در جامعه به ویژه در بین جوانان تحت حمایت این نهاد از مهم ترین اهداف اهدای جهیزیه و تسهیل شرایط ازدواج این جوانان است.

حسین پور اضافه کرد: افزون بر اهدای جهیزیه، کمیته امداد استان اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی مهارت‌های همسرداری، مسائل پزشکی، تنظیم خانواده، ارتباط زوجین با یکدیگر و با اطرافیان و مسائل احکام و نماز و ... برای زوجین می کند.

وی با بیان این که بر اساس بررسی های انجام شده اجرای برنامه های مزبور تأثیر زیادی در موفقیت زندگی این زوج ها داشته است، اظهار داشت: علاوه بر این طرح ها، ارائه مشاوره و راهنمایی‌های قبل، حین و بعد از ازدواج توسط مشاوران مجرب کمیته امداد به زوجین از دیگر برنامه‌های این نهاد محسوب می شوند.

حسین پور افزود: در این راستا همزمان با دهه فجر امسال ۱۹ کلاس آموزشی در زمینه های مذکور برای نوعروسان و جوانان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، در استان ۹۱۱ هزار نفری خراسان شمالی ۱۲۰ هزار نفر از خدمات کمیته امداد بهره مند می شوند که از این تعداد ۸۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد بوده و به صورت مستقیم از خدمات این نهاد استفاده می کنند و ۴۰ هزار نفر نیز از اقشار آسیب پذیر بوده و به صورت موردی از کمک های کمیته امداد بهره مند می شوند.