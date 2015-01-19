كمك ۱۱ میلیارد ریالی مردم خراسان شمالی به مددجویان در قالب طرح رضوان

امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تامین سرپناه برای مددجویان یكی از اولویت های مهم كمیته امداد است و این نهاد در راستای كمك به تامین مسكن مددجویان تحت حمایت این نهاد، طرح رضوان را اجرایی کرده است.

وی اظهار داشت: كمیته امداد این استان در سالجاری جمع آوری ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال كمك در قالب طرح رضوان را تعهد كرده که از ابتدای امسال تاكنون ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، معادل ۸۲ درصد مبلغ تعهد شده محقق شده است.

حسین پور با بیان اینکه كمك های مردمی كه در قالب اجرای طرح رضوان جمع آوری شده در بخش های مختلف مشاركتی از قبیل اهدای زمین، تعمیرات مسكن مددجویان، كمك های نقدی، تامین مصالح ساختمانی، خرید مسكن شهری و روستایی مددجویان هزینه می شود، افزود: این نهاد با اجرای طرح های مشاركتی مردمی، اقدامات مناسبی را برای مددجویان تحت حمایت خود انجام داده و طرح های اجرایی با استقبال خوب مردم استان مواجه بوده است.

این مقام مسئول در کمیته امداد خراسان شمالی همچنین از لزوم بازسازی دو هزار و ۷۳۸ واحد مسكونی فرسوده مددجویان كمیته امداد این استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۶۳۷ واحد مددجویی نیز در نوبت دریافت تسهیلات مسكن مهر قرر دارند.

مدیركل كمیته امداد خراسان شمالی تصریح کرد: امسال ۷۰۰ خانواده تحت پوشش این نهاد با اعتباری معادل ۴.۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به این استان صاحب خانه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون در استان ۸۶۷ هزار نفری خراسان شمالی ۱۲۰ هزار نفر از خدمات کمیته امداد بهره مند می شوند.