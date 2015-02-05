برگزاری نشست «بررسی و نقد دیدگاه جان فورن درباره انقلاب اسلامی»

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت گروه تاریخ اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) سومین نشست از سلسله نشست‌های «انقلاب اسلامی از نگاه نظریه پردازان غربی» با عنوان «بررسی و نقد دیدگاه جان فورن درباره انقلاب اسلامی» برگزار می‌شود.

در این نشست علمی حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر ابوذر مظاهری به بررسی و نقد دیدگاه جان فورن که استاد جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیا و از معروفترین نظریه پردازان غربی است، خواهد پرداخت.

این نشست علمی شنبه هجدهم بهمن ماه، بعد از نماز مغرب و عشاء، در سالن اجتماعات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.