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۱۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۰۴

برگزاری نشست «بررسی و نقد دیدگاه جان فورن درباره انقلاب اسلامی»

برگزاری نشست «بررسی و نقد دیدگاه جان فورن درباره انقلاب اسلامی»

نشست «بررسی و نقد دیدگاه جان فورن درباره انقلاب اسلامی» ۱۸ بهمن ماه در سالن اجتماعات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت گروه تاریخ اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) سومین نشست از سلسله نشست‌های «انقلاب اسلامی از نگاه نظریه پردازان غربی» با عنوان «بررسی و نقد دیدگاه جان فورن درباره انقلاب اسلامی» برگزار می‌شود. 

نشست

در این نشست علمی حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر ابوذر مظاهری به بررسی و نقد دیدگاه جان فورن که استاد جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیا و از معروفترین نظریه پردازان غربی است، خواهد پرداخت.

این نشست علمی شنبه هجدهم بهمن ماه، بعد از نماز مغرب و عشاء، در سالن اجتماعات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

کد مطلب 2487582

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