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۱۶ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۳۵

سانس فوق العاده «عصر یخبندان» در پردیس ملت

سانس فوق العاده «عصر یخبندان» در پردیس ملت

فیلم سینمایی «عصر یخبندان» به کارگردانی مصطفی کیایی شب گذشته به دلیل استقبال مخاطبان به سانس فوق العاده رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «عصر یخبندان» به کارگردانی مصطفی کیایی که روز گذشته 15 بهمن ماه در چهارمین روز از برگزاری جشنواره فیلم فجر در دو نوبت 14:30 و 22 در سالن شماره یک پردیس سینمایی ملت به نمایش در آمد به دلیل استقبال مخاطبان به سانس فوق العاده رسید.

نشست خبری فیلم سینمایی عصر یخبندان

در سانس 22 پردیس سینمایی ملت ازدحام جمعیت برای دیدن این فیلم به اندازه ای بود که مسئولان سینما با هماهنگی با مسعود لشگری قوچانی تهیه کننده فیلم تصمیم گرفتند برای «عصر یخبندان» سانس فوق العاده ترتیب دهند.

نشست خبری فیلم سینمایی عصر یخبندان

در «عصر یخبندان» بهرام رادان، مهتاب کرامتی، آنا نعمتی، سحر دولتشاهی، محسن کیایی، مینا ساداتی، فرهاد اصلانی و ژاله صامتی از جمله بازیگرانی هستند که به ایفای نقش پرداخته اند.

نشست خبری فیلم سینمایی عصر یخبندان

در خلاصه داستان کنجکاوی برانگیز این فیلم سینمایی آمده است: در «عصریخبندان» خارپشت‌ها تصمیم گرفتند رنج خارهای یکدیگر را تحمل کنند اما کنار هم باشند و به هم گرما بدهند، خارپشت‌ها تنها جاندارانی بودند که در «عصر یخبندان» زنده ماندند.

نشست خبری فیلم سینمایی عصر یخبندان

«عصر یخبندان» در بخش سودای سیمرغ سی و سومین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

کد مطلب 2487919
آروین موذن زاده

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