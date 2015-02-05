فاز نخست آزادراه حرم تا حرم امسال بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبادالله عبداللهی روز پنجشنبه در مراسم پایان حفاری بخش جنوبی خط دوم قطار شهری مشهد بیان کرد: اجرای مرحله نخست پروژه حرم تا حرم به طول ۱۵۶ کیلومتر با یک هزار و ۷۰ پل از دو سال گذشته آغاز شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از دو هزار و ۵۰۰ پروژه در بخش عمران و صنعت کشور توسط این قرارگاه انجام شده است بیان کرد: با بهره برداری از هر یک از این پروژه ها ناامیدی دشمنان نظام بیشتر می شود.

وی با اشار به اینکه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء بسیاری از پروژه های بزرگ و سخت کشور را به سرانجام رسانده است، یادآور شد: در حال حاضر بزرگ ترین پالایشگاه‌های نفتی و گازی توسط مهندسان ایرانی اداره می شود و با بهره برداری از مراحل ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در دی ماه امسال ضمن تزریق روزانه ۵۲ میلیون متر مکعب گاز به شبکه سراسری امکان صادرات نیز فراهم می شود.

وی با بیان اینکه تحریم های اعمال شده بر علیه جمهوری اسلامی ایران منحصر به چند سال گذشته نیست و سابقه ۳۶ ساله دارد افزود: خوشبختانه با تکیه بر دانش بومی و اراده الهی موفق شدیم تا در این مدت از عهده بسیاری پروژه های بزرگ براییم.

وی همچنین در خصوص راه اندازی قطار سریع السیر اصفهان- قم و تهران -مشهد نیز گفت: بخش نخست اعتبارات این پروژه پرداخت شده و در حال حاضر ۸۵ درصد از عملیات زیرساختی قطعه اول پروژه قطار سریع السیر اصفهان- قم انجام شده است.