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۲۰ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۵۸

معاون امور هنری وزیر ارشاد:

بخش رقابتی موسیقی فجر به جشنواره‌های تخصصی برود

بخش رقابتی موسیقی فجر به جشنواره‌های تخصصی برود

علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد جشنواره موسیقی فجر را محلی برای عرضه اجراهای خوب، نوآورانه و محل بروز آثار بزرگ موسیقی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در ستاد برگزاری این دوره از جشنواره ضمن تشكر از دست اندركاران برگزاری جشنواره موسیقی فجر گفت: امیدوارم جشنواره موسیقی فجر در سال آینده در حوزه بین الملل بخش ملل مسلمان را به صورت جدی پیگیری كند.

وی درباره روند 30 ساله جشنواره موسیقی فجر بیان کرد: بهتر است که با اتمام جشنواره گروه کارشناسی نقاط قوت و ضعف جشنواره موسیقی فجر را چه در سی‌امین دوره و چه دوره‌های قبل بررسی کنند. نتیجه این کارشناسی برای ما مهم است، چرا که در این بررسی ممکن است که به این نتیجه برسیم كه بخش رقابتی جشنواره تغییراتی داشته باشد.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: توجه به جشنواره‌های تخصصی موسیقی باید بیشتر شود به طوری كه بخش رقابتی گروه‌های موسیقی به این جشنواره‌ها منتقل شود و جشنواره موسیقی فجر محلی برای عرضه اجراهای خوب، نوآورانه و محل بروز آثار بزرگ موسیقی باشد.

کد مطلب 2492011

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