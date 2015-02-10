به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی در مراسم رونمایی از فیلم «به سادگی یک ملاقات» محصول سازمان تبلیغات اسلامی که روز سه شنبه 21 بهمن در سالن همایش این سازمان برگزار شد، گفت: پیرامون دهه فجر و انقلاب اسلامی سخنان زیادی گفته شده و خواهد شد ولی پیشنهاد من برای مخاطبان و کسانی که سخنانم به گوش آنها می رسد این است که بروند و ببینند علت دشمنی ها با این انقلاب چیست. وقتی شما علت را جستجو کنید به مزیت انقلاب و توانمندی های آن می رسید.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی پدیده ای است که نسل جوان ما و نسل های بعد باید آن را به عنوان یک موجود حیات دار و زنده نگاه کند و اگر این نگاه دینامیک و دارای حرکت را نداشته باشند و نگاهشان ایستا باشد برداشت اشتباهی از آن خواهند داشت. به طور مثال این روزها ممکن است عده ای بپرسند ما با آمریکا در حال مذاکره هستیم پس چرا باید با آنها نبرد کنیم و یا چرا پرچم آمریکا را زیر پا می اندازیم. اما باید از این افراد پرسید چرا آمریکا با ایران این چنین برخورد می کند چرا تحول ریشه ای و معنایی جامعه ما را منحرف می کند. چرا پی در پی توطئه می کند و حالا توطئه ها را به جایی رسانده است که امروز جهان اسلام را به جان هم می اندازد و محور مقاومت را تضعیف می کند.

امام خمینی (ره) یک مسجد هم بنا نکرد اما مسجدسازی را در جهان به راه انداخت

رییس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه آمریکا می خواهد جریان نبرد را به داخل مرزهای فکری اسلام بکشاند، تصریح کرد: اسلام باید قدرت خود را در میان مرزهای دشمن پیدا کند. ما می توانیم اسلامی ظاهری و شناسنامه ای داشته باشیم که متحرک، پویا، پرشتاب و متحول در جامعه خود و جهان نباشد مثل بسیاری از کشورها که در آن ها می توان شازده‌های عرب ها را دید که دستشان با نظام سلطه در یک کاسه است.

وی با اشاره به مطالعات خود در باب زندگی امام خمینی (ره) عنوان کرد: امام روحانی ای است که یک مسجد هم بنا کرد اما حرکتی را ایجاد کرد که در جهان مسجدسازی به راه افتاد و نمازگزاران و موحدان به حرکت درآمدند در واقع امام به روح اسلام توجه کرد زیرا عبادت خدا تنها انجام مناسک نیست و عبادت باید روح داشته باشد و امام به دنبال ایجاد این روح در جهان بودد. زمانی که دشمن به کشتن امت نقشه کشید امام فرمود هرچقدر از ما و این امت شهید کنید اسلام زنده تر می شود.

حجت الاسلام خاموشی با بیان آیاتی از قرآن کریم درباره نتیجه مقابله با دشمن عنوان کرد: در این آیات آمده است که در برخورد با دشمن یا او در ظاهر پیروز می شود و شما شهید می شوید که چنین کسانی از رزق داده شدگان هستند و یا اگر به پیروزی برسید به دو رستگاری یعنی هم پیروزی و هم نقطه کمال رسیده اید.

مقایسه ظالمانه زمان کنونی با زمان شاه در شبکه های اجتماعی

وی با اشاره به بعضی از جملات در شبکه های اجتماعی عنوان کرد: عده ای زمان کنونی را با زمان شاه مقایسه و بیان می کنند که در آن زمان چه چیزهایی داشتیم، اما این مقایسه ظالمانه است. امروز ایران یکی از سرمایه دارترین کشورهای خاورمیانه است چراکه عده ای پول ما را می گیرند و پس نمی دهند و ما باید تلاش کنیم تا بتوانیم سرمایه خود را بازگردانیم. دشمن به تضعیف ما همت گماشته است و کسی این مساله را نمی بیند و بعد در شبکه های اجتماعی رفاه امروز را با زمان شاه مقایسه می کند. این حرکات از طرف دشمن است و بعد خودش عقب می ایستد و تماشا می کند.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ادعاهای دروغین کشورهای غربی عنوان کرد: آلمان ها بمب های شیمیایی را به عراق دادند و بعد ادعای حمایت از ما را دارند. دشمنان امروز در جبهه های مختلف و با چندین تاکتیک در مقابل نظام ما حرکت می کنند. آنها می گویند که می خواهند داعش را بکوبند اما پیوسته برای آنها اسلحه می فرستند. ما چشم هایمان را نبسته ایم. باید سادگی را کنار گذاشت و توطئه های دشمن را دید که چرا دشمن به این نقطه رسیده است که نمی خواهد اسلام قرائت امام خمینی (ره) در جهان رشد کند. چرا گروه هایی مثل الشباب و یا بوکوحرام ساخته شود چرا عده ای حرکت های اینچنین وحشیانه ای را تمرین می کنند.

انقلاب اسلامی انسان ها را به انسانیت وابسته به وحی سوق داد

وی با اشاره به آیه «لایغیر ما بقوم...» انقلاب اسلامی را مایه تغییر درونی ایران دانست و گفت: مردم ما ایستادگی کردند و فرهنگ مقاومت با انقلاب شکل گرفت اما امروز عده ای می خواهند بدل سازی اشتباه انجام دهند. آنها می خواهند بحث ایثار و شهادت را منقلب کنند. در جهان آدم هایی مجنون داریم که به نام رسول الله خود را از بین می برند و این بدل سازی غلط است.

حجت الاسلام خاموشی اضافه کرد: مهمترین کار انقلاب اسلامی این بود که انسان ها را به انسانیت وابسته به وحی سوق داد که جهان معاصر با این مفهوم مخالف است. دشمن برنامه ریزی می کند تا دین در جامعه تعیین‌کننده نباشد.

بیان اختلافات در جهان اسلام آدرس اشتباه دادن است

وی با بیان اینکه زندگی صرفا برای این دنیا نیست توضیح داد: ما برای جای دیگر به هدف متعالی تر خلق شده ایم که اگر برای آن فکر نکنیم ابتر هستیم و اگر بنا باشد نگاه صرف این جهانی منقطع از وحی داشته باشیم باید بسیاری از مسیرهای خود را عوض کنیم و از خودگذشتگی و ایثار نداشته باشیم در حالی که امام خمینی آمد تا انسان خدایی را به جهان معرفی کند.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی در پایان گفت: بیان اختلافات در جهان اسلام آدرس اشتباه دادن است ما با همه جهان اسلام عقد اخوت داریم، با آنها برادری می کنیم و با هم در خط مقاومت مقابل سلطه می ایستیم و با محوری ترین پیام امام که سوق دادن جهان به سمت انسان مومن است تلاش می کنیم.

در این مراسم از کارگردان، بازیگران و سایر عوامل فیلم «به سادگی یک ملاقات» تجلیل شد.

حسن اسدی یکی از بازیگران فیلم روی سن آمد و در سخنان کوتاهی گفت: من تاکنون حدود 140 کار در حوزه تصویر داشتم اما اعتقادم همیشه این بوده است که کارها را باید با دل و با تمام وجود انجام داد. به سادگی یک ملاقات برای من چنین کاری بود. این فیلم کمی حال و هوای ارزشی دارد و من می خواهم تشکری ویژه از حجت الاسلام خاموشی داشته باشم که ما را در ساخت این اثر مورد حمایت قرار دادند.

در پایان این مراسم فیلم «به سادگی یک ملاقات» برای مهمانان به نمایش درآمد.