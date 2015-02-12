به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «تطبیق نظریه اندیشه مدون اسلام با هنر، رسانه و سینما انقلاب» با سخنرانی آیت‌الله هادوی تهرانی در حوزه هنری برگزار شد. آیت‌الله هادوی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی با واقعیت های فراوانی روبرو بود که باید به نحوی عاقلانه با آن برخورد می کرد، گفت: یکی از صحنه های این برخورد هنر بود. هر چند هنر در دامن اندیشه اسلامی به نقطه های بلندی دست یافت اما آنچه که به عنوان میراث هنری در بین جامعه هنری در زمان انقلاب وجود داشت چیزی از مغرب زمین بود. بضاعت موجود هنر پیش از انقلاب با اندیشه اسلامی یکی نبود یعنی حتی به تعبیری اگر به هنر اسلامی پرداخته می‌شد با نگرشی از زاویه دید اندیشمندان و هنرمندان غربی روبرو می شدیم که برخاسته از ارزش‌ها و ماهیتی دینی نبود.

این اندیشمند هنر اسلامی یادآور شد: هر چند در بین هنرمندان قبل از انقلاب و پس از آن کسانی بودند که پیشگامان تحول در حوزه هنر شدند و تلاش‌های ارزشمندی در این حیطه انجام دادند و یکی از برجستگان این عرصه سید شهیدان اهل قلم مرتضی آوینی بود که از دانشکده هنرهای زیبایی تهران برخاست. واقعیت این است که ما بسیاری از آنچه که به عنوان هنر سراغ داریم چه از جهت منابع و ابزارآلات از فرهنگ دیگری است که در بین آن‌ها سینما به دلیل وابستگی ابزاری و فناوری نوین که برخاسته و تولید شده تمدن غربی است، بیش از همه هنرها وابستگی به غرب دارد.

هادوی محصولات تولید شده غرب را نتیجه فرهنگ مسیحیت دانست و گفت: در هر زمینه ای آنچه که در غرب تولید می شود نتیجه فرهنگ مسیحیت است و نگرش مسیحی به دین به شکل های مختلف در تمدن غرب خود را نشان می دهد بنابراین باید به مقوله هنر که برخاسته از تمدن غرب است، توجه کرد.

این اندیشمند هنر اسلامی بیان کرد: وقتی این هنر با این ویژگی که از بستر فرهنگی مشخصی برخاسته است به ما می رسد با خود تمام پیشینه ها، ارزش ها و مفاهیم آن تمدن را به همراه می آورد. این جور نیست که هنر بی ارتباط با اندیشه شکل بگیرد. دنیای مدرن بی‌ارتباط با پیشینه تاریخی مسیحیت نیست، هنری که از غرب به ما رسید و به دست هنرمندی در زمان و تمدن دیگری مورد استفاده قرار گرفت، یک کالای وارداتی بود که یک ناهماهنگی و ناسازگاری را به وجود می آورد.

وی ورود به عرصه جدید هنری را ملزم به تلاش های فوق‌العاده فکری دانست و گفت: اگر ما می خواهیم در عرصه هنر حرف تازه ای داشته باشیم، زحمت فوق العاده ای را باید تحمل کنیم. تجربه 35 ساله انقلاب نشان داده است کار در عرصه هنری جواب می دهد اما باید سختی و شدت راه را در نظر بگیریم. رسیدن به نقطه مطلوب هنری نیازمند کار سنگین ذهن، فکر و عمل است که نیازمند یک مشارکت عمومی در بین افرادی است که می توانند در زمان معقول به نظر مطلوب برسیم.

آیت الله هادوی یادآور شد: هنر به عنوان یک ابزار در دین دیده شده است، دین خودش از هنر استفاده کرده است که نمونه آن در دوران بروز و ظهور اسلام که ابزارالات هنر محدود بود در قرآن ادبیات است که اعجاز گونه بلاغت ادبیاتی را مورد استفاده قرار می دهد.