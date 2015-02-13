به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریستین ساینس مانیتور، مجموعه‌ای از داستان‌های دوران اولیه نویسندگی تری پرچت که هفته پیش به بازار آمد، از نظر منتقدان خوشایند و شاد توصیف شده است.

این نویسنده که برای نوشتن داستان‌های پرفروش در ژانر فانتزی مورد توجه است، به تازگی مجموعه داستان کوتاهی با عنوان «اژدهاها در قلعه ویران» منتشر کرده که مناسب بچه‌های سنین متوسط است.

این مجموعه شامل داستان‌هایی است که پرچت در دهه ۱۹۶۰ منتشر کرده بود و این خیلی پیش از آن بود که به عنوان استاد این ژانر شناخته شود. پرچت که خالق آثاری چون «ساعت شب»، و «رنگ جادو» و «بالا آمدن مه» است، تا پیش از انتشار مجموعه «هری پاتر» جی. کی. رولینگ، پرفروش‌ترین نویسنده بریتانیا بود.

این مجموعه جدید با نقدهای مثبت روبه رو شده و منتقدان نوشته‌اند این داستان‌ها آثاری بی‌زمان هستند که در آنها این نویسنده مثل آثار جدیدش همچنان با لغات بازی کرده و در عین حال دوست داشتنی، خوشایند و بامزه هستند.

در حالی که تاشا رابینسون منتقد ان. پی. آر این کتاب را نشان دهنده نگاهی لذت‌بخش به استعدادی در آغاز راهش خوانده، افزوده است این داستان‌ها در حالی که عتیقه به نظر می‌رسند اما سرگرم کننده هستند و نشان‌دهنده تمرین بی‌وقفه خالقشان در جهان فانتزی محسوب می‌شوند.

این در حالی است که مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب لندن ۲۰۱۴ با حضور سر تری پرچت برگزار شد. وی به عنوان نویسنده میهمان در روز افتتاحیه این نمایشگاه حضور داشت. این نویسنده که عناوین متعددی از آثار خیالی و علمی - تخیلی را در کارنامه‌اش دارد، برای میلیون‌ها کتابدوست سراسر جهان شناخته شده است. در این دوره از نمایشگاه برنامه ویژه‌ای به مناسبت گرامیداشت وی و مروری بر آثارش نیز ترتیب داده شده بود.

تری پرچت با فروش ۷۹ میلیون و ۹۱ هزار پوند کتاب از سال ۲۰۰۱ تاکنون از پرفروش‌ترین نویسندگان در بریتانیا محسوب می‌شود. پرچت ۶۶ ساله که دارای لقب «سر» است، جوایز متعددی در کارنامه اش دارد که مدال کارنگی بریتانیا در سال ۲۰۰۱ و جایزه کتاب سال بریتانیا در سال ۱۹۹۴ از جمله آنهاست. شمار زیادی از کتاب‌های وی در قالب کتاب مصور به بازار آمده‌اند.

او به طور متوسط سالی دو عنوان کتاب نوشته و رمان عنوان «عطسه» او که سال ۲۰۱۱ منتشر شد، تنها در سه روز اول انتشارش ۵۵ هزار نسخه فروش کرد و به عنوان سومین کتاب پرفروش بزرگسالان در بریتانیا رکورد گذاشت.

«اژدهاهای قلعه ویران» مناسب بچه‌هاست و در ۳۶۸ صفحه نوشته شده است.