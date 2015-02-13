آرزویم سرمربیگری پرسپولیس است/ اشتباهم کمک نکردن به قطبی بود

به گزارش خبرنگار مهر فرشاد پیوس در خصوص اینکه چرا با پرسپولیس همکاری نمی کند توضیح داد: در مقاطع مختلف از من برای همکاری دعوت کرده بودند یک بار آقای کاشانی در زمان افشین قطبی از من خواست تا با عنوان نفر دوم کنارش بایستم که باید بگویم آن زمان اشتباه کردم که پیشنهادش را نپذیرفتم. یک بار هم زمان دنیزلی از من دعوت کردند که باز هم نپذیرفتم.

وی افزود: در ذات من است که همیشه می خواهم نفر اول باشم در تراکتورسازی و شهید قندی یزد نفر اول بودم و تجربیات خوبی کسب کردم. خیلی دوست دارم به پرسپولیس کمک کنم همین حالا هم تماس می گیریم و سعی می کنم به آنها مشاوره بدهم.

این پیشکسوت باشگاه پرسپولیس درباره جایگاه کنونی سرخپوشان پایتخت در لیگ برتر خاطرنشان کرد: به نظرم جایگاه پرسپولیس در این سطح نیست و نباید در رده دهم جدول قرار گیرد. من بازی پرسپولیس مقابل ملوان را در کنار محمد نوری تماشا کردم، به نظرم پرسپولیس ساختار درستی ندارد. این تیم بخصوص به لحاظ مدیریتی در شرایط خوبی نبوده و حالا که می گویند نژاد فلاح قرار است مدیرعامل پرسپولیس شود امیدوارم وی با پیشینه خوبی که دارد بتواند شرایط تیم را تغییر دهد.

پیوس افزود: پرسپولیس 5 شکست پیاپی داشته که به نوعی یک رکود است همه می خواهند که ما حرف بزنیم و انتقاد کنیم ولی باید بگویم که من درخشان را دوست دارم و بازیکنان این تیم استرس داشته و از روحیه خوبی برخوردار نیستم کاملا واضح است اشتیاق لازم در پرسپولیس به چشم نمی آید اما نباید تمام تقصیرها را به گردن درخشان بیندازیم. وقتی تیم مدیرعامل ندارد بازیکنان به چه امیدی انگیزه بازی کردن داشته باشند.

وی درباره مشکلاتی که پیام صادقیان در این فصل ایجاد کرده است یادآور شد: من صادقیان را می شناسم او بازیکنی بوده که هر لحظه می تواند جریان بازی را تغییر دهد اما از روحیه شکننده ای برخوردار است. باید با این بازیکن خیلی صحبت کرد و رفتار دوستانه ای با او داشت. او نیاز به مشورت دارد.

مهاجم اسبق تیم پرسپولیس با اشاره به روابط درخشان و پیشکسوتان تیم گفت: درخشان و پیشکسوتان باید رابطه خوبی با یکدیگر داشته باشند ما پیشکسوتان باید با او تعامل کنیم و تا جایی که امکان دارد به وی کمک کنیم اما موضوعاتی وجود دارد از جمله بازیکنان خارجی که به پرسپولیس آمده اند باید شفاف سازی شود که این بازیکنان خارجی چگونه به پرسپولیس آمده اند چراکه مهاجمانی مثل عباس زاده صد برابر بهتر از آنها هستند.

پیوس در پاسخ به این پرسش که چرا دیگر در فوتبال ایران بازیکنان مثل وی یا دایی و مظلومی رشد نمی کنند گفت: در آن زمان ها ما خیلی زحمت می کشیدیم اما الان بازیکنان فقط یک ساعت تمرین می کنند و بعد هم می روند اما در زمان ما ساعت ها تمرین می کردیم و روی ضربات و حتی جایگیری ها زدن ضربات آخر پشت سر هم تمرین داشتیم تا بتوانیم چارچوب دروازه را خوب بشناسیم.

فرشاد پیوس که مهمان برنامه روز جمعه ورزش و مردم بود در مورد بزرگترین آرزویی که در فوتبال دارد گفت: بزرگترین آرزویم این است که بتوانم روزی سرمربی پرسپولیس شوم. این فصل شرایط سخت است با این حال هر چه خدا بخواهد اتفاق خواهد افتاد.