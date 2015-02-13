به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طاهریان پیش ازظهر جمعه در آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی سرود رضوی با اشاره به برکات انقلاب اسلامی اظهار داشت:وقتی مردم یک روستا میزبان رویداد فرهنگی در سطح ملی هستند این برای کشور یک افتخار است.

وی افزود:به برکت نظام و انقلاب اسلامی مردم ولایتمدار کردر در عرصه های ملی اثر گذار هستند. اهالی کردر با همت خود موجب شده اند تا نام این روستا در کشور بدرخشد.

طاهریان در بخش دیگری از سخنان خود به حضور چندساله در برنامه های دینی در روستای کردر اشاره کرد و اظهار داشت: هر سال بر شور و اشتیاق مردم این روستا افزوده می شود.

معاون فرهنگی ستادعالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور با بیان این مطلب که برخی هرمزگان را با اقتصاد می شناسند افزود: هرمزگان علاوه بر این که قطب اقتصادی کشور است قطب فرهنگی و دینی کشور نیز محسوب می شود.

وی همچنین به بازدید خود از روستاهای شهرستان سیریک در هرمزگان اشاره کرد و با بیان این که اقدامات فرهنگی در زمینه ترویج فرهنگ قرآنی در این منطقه بی نظیر است، گفت: تلاش های فرهنگی در هرمزگان نیازمند حمایت بیشتر است.